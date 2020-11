Részben karanténlét

A hétfői miniszterelnöki bejelentés után szinte teljes újratervezés történt a helyi kulturális életben is. Lapunknak Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója elmondta, kedden még biztosan nyitva lesznek, így akinek van lehetősége, még ma feltöltheti aktuális könyvtárát.

Kedden a központi könyvtárból a bezárásra való tekintettel a felnőttkönyvtári olvasójegyre 16 könyvet, a gyermekkönyvtári olvasójegyre 12 könyvet kölcsönözhetnek. A zárvatartás ideje alatt késedelmi díjat nem számolnak fel a lejárt határidejű könyvre, folyóiratra, DVD-re, hangoskönyvre, könyvtárközi kölcsönzésre.

Pénteken nyitott, de sajnos gyorsan be is zár a Kortárs Művészeti Intézet két friss kiállítása, Tarr Hajnalka és Fridvalszki Márk munkáit ma még megtekinthetik az érdeklődők. A sokak által várt Parti Nagy Lajos író-olvasó találkozó pedig a rendelkezések értelmében elmarad november 11-én.

Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ igazgatója, a DH megkeresésére közölte, szerdától az MMK is bezár, remélhetően csak a most előírt 30 napra.

– Átállunk az online térre, mint tettük azt tavasszal is. Nem éppen így terveztük, de a Márton-napot is itt tartjuk majd meg. Arra kérem a látogatóinkat, hogy kövessenek minket az online térben is.

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója lapunknak kifejtette: – Mint minden kulturális és közművelődési intézmény, így mi is abban reménykedtünk, hogy ősszel és télen nem kell bezárnunk a pandémia miatt. Sajnos az aktuális járványhelyzet ezt felülírta. Az Intercisa Múzeum szakmai munkája továbbra is folytatódik, és várjuk vissza a látogatóinkat.

A helyi éttermek is többnyire kiszállításra állnak át

Más: még a hétfőn bejelentett vészhelyzet előtt számos helyi étterem és vendéglátóegység készült a november közepén szezonális Márton-napi fogásokkal. A hétfőn bejelentett intézkedések mellett is folytatja működését a népszerű Corso Étterem és Söröző. A DH-nak Bába Attila üzletvezető elmondta: „Minden megteszünk a vendégek minőségi ellátása érdekében, így növeljük a kiszállítóink számát, és továbbra is elérhető lesz nálunk a korábban, a Hírlapban is meghirdetett Márton-napi menüsor.