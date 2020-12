Rengett a föld Dunaújvárosnál is – Frissítve videóval

Internetes portálunk, a duol.hu is hamar közzétette az erről szóló híreket, meg is indult a kommentár-áradat az oldalhoz tartozó Facebook felületen. Sokan számoltak be arról, hogy a karácsonyfán kilengtek a díszek, mozgott a csillár, remegett a szék. Többen arról is írtak, hogy rossz érzés volt átélni a földrengést, volt akit émelygés, hányinger kapott el. A magasabb panelházakban lakók azt írták, hogy a hetedik, nyolcadik emeleten „durva” volt a jelenség, „mintha össze akart volna dőlni a panel” írta egyik olvasónk, míg másikuk úgy kommentálta az eseményeket, hogy olyan érzés volt, mintha a talajt ki akarták volna húzni a lába alól. Akadt olyan is aki úgy írta a jelenséget, hogy lengtek az ajtók, a gurulós székek útnak indultak a lakásban, sőt volt akinél a karácsonyfadíszek leestek a fenyőfáról és összetörtek. A hozzászólások között elenyésző számban voltak azok, akik semmit nem észleltek a jelenségből.