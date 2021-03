Rendkívüli Dunaferr-közgyűlés: online

Nyolc nap múlva és online formában lesz az ISD Dunaferr Zrt. rendkívüli közgyűlése – közölte lapunkkal Mikó István, a fő tulajdonos, a Steelhold Limited képviseletében.

Amint arról a Dunaújvárosi Hírlapban és a duol.hu-n is beszámoltunk, az ISD Dunaferr Zrt. törvényes működése nem biztosított, ahhoz, hogy ezt cégszerűen meg tudja tenni, a társaság közgyűlésének cégjegyzésre jogosult személyeket is választania kell az igazgatóságba és felügyelőbizottságba. A Dunaferr székhelyére meghirdetett sikertelen közgyűlést követően egy, a Székesfehérvári Törvényszék által kiadott határozat szerint a járványhelyzetre való tekintettel a Dunaferr rendkívüli közgyűlését online formában is meg lehet tartani. Erre nyolc nap múlva kerülhet sor. A hétfői Dunaferr-közlemény súlyos megállapításokat tartalmazott a Steelhold Ltd. képviselőire vonatkozóan. Ezekre válaszul azt is megtudhattuk, hogy a Dunaferr „vezetése” nem ellenőrizte és nem ellenőriztette a tulajdonosi megbízottak iratainak valódiságát, a hamis okiratokról szóló retorika csak a közvélemény félretájékoztatását szolgálja. Ha ellenőrizték volna, nem tagadhatták volna meg a belépést a részvényesektől, illetve azok képviselőitől.

Mikó Istvántól kapott információink szerint a Dunaferr felhatalmazás nélküli vezetése olyan cég létrehozásán dolgozik, nevezetesen a Dunaferr Safin Kft.-ről van szó, amelynek át kívánják adni az üzemeltetést, így megpróbálva kijátszani a tulajdonosi jogokat. A cég képviseletében azt is leszögezte, hogy a tulajdonosok nem kívánják eladni a Dunaferrt.