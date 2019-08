Rendhagyó lakossági fórum: folytatni a megkezdett munkát

Rendhagyó lakossági fórumra jöttek el városunk 10. választókerületének lakói tegnap az óvárosi Széchenyi Pékség elé. Az érintett közösségek lakóival együtt a város vezetése is jelentős „erőkkel” érkezett.

A fórumot megtisztelte városunk polgármestere, Cserna Gábor is, akivel együtt eljött Hingyi László, a körzet jelenlegi képviselője, Mészáros László, aki a terület kormánypárti jelöltje, és Palkovics Katalin, a szomszédos, 9. körzet képviselőjelöltje is.

Nos, a fórum valóban rendhagyó volt, hiszen gyakorlatilag a hivatalos tájékoztató helyett egyéni, egyedi kérésekkel fordultak a polgármester, a képviselő és képviselőjelöltek felé, akik készséggel állták a kérdések, kérések sorát, részben megválaszolva, részben megoldást kínálva azokra. Talán a bizalmat erősítve az egyik leghitelesebb mondat épp a választókerület képviselőjelöltjével kapcsolatban hangzott el: „Reméljük, hogy lesz olyan, vagy még jobb!” Mármint Mészáros László még jobb lesz, mint a jelenleg regnáló, de a választásokon már jelöltként nem induló ­Hingyi László. Mindenesetre ­Hingyi László bízik abban, hogy a megkezdett munka folytatása Mészáros László személyében kellő garanciát jelent arra, hogy a kormány és az önkormányzat által finanszírozott beruházások, fejlesztések megvalósulnak.

Ami a konkrét feladatokat illeti, a képviselőjelölt elmondta, hogy a lakosság véleményének meghallgatása, figyelembevétele továbbra is a bizalom megtartásának alapja. Elmondta, hogy folyamatban van és hamarosan befejeződik a több települést, így a városunk északi lakóparkját is érintő csatornaberuházás. Táborálláson megoldást találtak a csapadékvíz-elvezetésre, ezután ott is megkezdődhet a csatornaberuházás. Ezek elkészülte után nyílik lehetőség arra, hogy a település ezen részein is szilárd útburkolatot kaphassanak az utcák. A Lebuki patak egykori gyalogoshídja is visszakerülhet a helyére, így az itt élő emberek rövidebb úton juthatnak el szeretteik sírjához a temetőbe. A Béke II városrész egy közösségi helyiséggel gazdagodik, amely a 8. és a 10. körzet polgárainak is rendelkezésére fog állni, ahol lakógyűléseket, körzeti megbízotti fórumokat, s kisebb családi rendezvényeket is lehet majd tartani. A Modern Városok Program forrásai is rendelkezésre állnak, amelyekből egyrészt megvalósul a ­Mombach-kúria és környezetének teljes felújítása. A Pentele Klubház, amely hat önszerveződő közösségnek és számos helybéli eseménynek is otthont ad, szinte teljes egészében megújult, ­várhatóan augusztus végére megnyílik a nagyközönség előtt is.

A pálhalmai lakóterület közigazgatásilag a város része, ahol a BV-vel szorosan együttműködve ez év szeptember és október közepe között újra kinyithat a helyi ABC, ahol a jól megszokott árucikkekkel együtt friss péksütemény is kapható lesz.

A térfigyelőkamera-rendszer telepítése ebben a körzetben is a lakók biztonsága érdekében történik, hamarosan élesítve lesznek a Szabadság úton és a Pince sor óváros felőli részén is.

Emlékeztetőül talán még annyit, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonainak óvárosi, Magyar úti II. számú gondozási központját most tavasszal adták át új formájában.