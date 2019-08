Rendhagyó lakossági fogadóóra: valós megoldásokkal...

A rendhagyó nyílt fogadóóra ezúttal városunk 9. választókörzetében folytatódott. A rögtönzött fórumon az érintett közösség lakóival együtt – ezúttal is – részt vett városunk polgármestere, Cserna Gábor.

Ahogy a múlt héten az Óváros, ezúttal a Béke II városrész volt a helyszíne a rendhagyó fogadóórának. Ezen nemcsak az érintett – 9. számú – választókörzet (vk) – Fidesz által felkért önkormányzati képviselőjelöltje, Palkovics Katalin vett részt, hanem a szomszédos területekről Sztankovics László a 8. körzet képviselője és Mészáros László, a 10. körzet Fidesz általi jelöltje is. Az eseményen Cserna Gábor polgármester is részt vett.

A közös lakossági fogadóóra ötlete több szempontból is hatékony lehet, hiszen adott esetben az egyik körzetben alkalmazott megoldások máshol is jó például szolgálhatnak.

A lakóközösségeket rendre hasonló témák foglalkoztatják városszerte, ez alól a mostani körzetek sem kivételek. Visszatérő téma a szelektív hulladékgyűjtők körüli áldatlan állapot. Ezen a helyzeten fognak segíteni a telepítendő térfigyelő kamerák. A lakók és az illetékesek is bíznak azok visszatartó erejében, illetve adott esetben az illegális szemetelők szankcionálhatóságában. Szó volt a Dobó István utca mögötti vasúthoz tartozó terület gondozatlanságáról, a kertes övezetekhez tartozó zöldhulladék elszállításáról, a járdák helyzetéről, a garázsok közötti utak esős és téli időszakban történő járhatóságáról, a 40-es busz és a temetői járat összehangolásáról ugyanúgy, mint az Arany János Általános Iskola előtti terület térkövezéséről. A polgármester elmondta, hogy képviselőtársa, a jelöltek és személy szerint ő maga is fontosnak érzik, hogy a hivatal falain kívül is találkozhassanak egy-egy körzet lakóival, megismerjék problémáikat és azokat minél hamarabb megoldhassák. Számos olyan esettel is találkozhattunk, ahol adott esetben elegendő volt a hivatali eljárásrendet elmondani, több esetben pedig személyes közbenjárást ígértek a lakóknak.