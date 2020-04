Rendezik a sorokat, Dunaföldvár címere is felkerül az Országházra

A Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódóan az Országgyűlés Hivatala módosítja az Országház homlokzatán lévő mészkőből készült címergalériát, százhúsz olyan település kerül fel, amivel évszázados következetlenséget tesznek most jóvá. Ennek részeként Dunaföldvár címere is helyet kap a főpárkány alatti soron.

Az Országház építésekor a homlokzatokat összesen 386 címerrel díszítették. Az ország címere mellett az országrészek és társországok, valamint – gyakori ismétlődésekkel – a törvényhatóságok (vármegyék, egyes városok) mészkőből kifaragott jelvényei sorakoztak, azt a szimbolikus üzenetet hordozva, hogy a törvényhozás palotája az egész ország háza. A címerek ismétlődési gyakorisága azonban furcsaságokat mutat: míg egyesek tízszer, mások csupán háromszor szerepelnek, megint mások viszont egyszer sem. A június elejére elkészülő, újrarendezett címergalérián az épület főpárkánya alatt a vármegyék címere kétszer, valamennyi település címere pedig egyszer szerepel majd – tájékoztatott az Országgyűlés sajtóirodája.

Az Országház rehabilitációs munkálatai alatt vált egyértelművé, hogy a program nem logikus. Az eredeti terv ugyanis az akkori 63 vármegye, valamint a törvényhatósági jogú és volt szabad királyi városok címereinek megfaragása volt. A korabeli fotók szerint már az eredeti program is kusza volt, az 1960-as évekbeli felújítás már csak bonyolított a helyzeten.

A határidő nagy múzsa volt a múlt században is

-Fel volt adva hát a lecke, amelyet „a különböző, logikusabbnak tűnő hipotézisek helyett végül a korabeli hivatalos iratok és levelezések oldottak fel”. Mert bizony a határidő nagy múzsa, és ez nem volt máshogy a múlt században sem. A dokumentumok felelevenítik, hogy a városoktól és megyéktől bekérték a címereket, a határidők közeledtével azonban egy részük nem készült el. Az állványok bontásának és az átadás időpontjához közeledve így a programban kapkodtak, ismételtek és egyes címereket vélhetően össze is tévesztettek – mesélt Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezérigazgatója az Építészfórumnak.

A Nemzeti Összetartozás Éve kapcsán merült fel hát az ötlet az Országgyűlés Hivatala részéről, hogy ebben a szimbolikus dologban ideje rendet tenni: a Trianon-emlékmű átadásának időpontjára, június 4-re tűzték ki az új címergaléria elkészültét is. A régi tervhez hűen a 63 vármegye, és a törvényhatósági jogú városok címere mindenképpen fennmarad majd, de a sokszorosításokat ki lehet küszöbölni. A további 120 helyen így feltűnhetnek az 1896-ban fennálló, rendezett tanácsú városok, az akkori megyeszékhelyek és a korabeli népességszámokhoz igazodó nagyobb települések címerei is, ezek között találjuk Dunaföldvárt is.

Jelenkorunk tartozott ezzel a fel nem került városoknak

Ez a példa a szaklap szerint nem az önkényű módosításokat legalizálja. „Sokkal inkább egy félbehagyott munka befejezéséről van szó, egy műemlék-aktualizálásról, amely örökségvédelmi pontokat egyáltalán nem sért. Sőt, valljuk be, jelenkorunk a hajdan fel nem került városoknak már nagyon régóta tartozott ezzel a gesztussal.” – írták.

A hírrel megkerestük a város alpolgármesterét, dr. Süveges Árpádnét, aki azt mondta, ők hivatalos értesítést nem kaptak erről, de amúgy is a koronavírus-járvánnyal járó helyi feladatok, intézkedések kötik le minden energiájukat. – Ebben a helyzetben viszont jó, ha csak lelkileg, érzelmileg, de ilyen örömteli esemény is ér minket. Nagyon kedvelem a régi épületeket és mindig azon vagyok, hogy olyan módon legyenek felújítva, ami méltó az elődökhöz és az eredeti tervekhez. Továbbá ezzel próbáljunk visszacsempészni valamit a régi idők hangulatából. Így voltam ezzel Dunaföldvár új könyvtárának esetében is, ami a település legszebb épületének rekonstrukciója után költözhetett oda. Most ebben az esetben is az eredeti elképzelést valósítják meg. Amikor minden visszatér a normális kerékvágásba, és egy dunaföldvári az ország háza mellett sétál el, vagy betér oda, immár plusz büszkeséggel töltheti el őt, hiszen mégiscsak a történelmi Magyarország területéről az övé az egyik település, aminek címere akkori rangja alapján odakerülhetett a homlokzatra és most már ott is marad, hirdetve mindezt az utókoroknak.

A térség meghatározó, jelentős települése volt

Az alpolgármester hangsúlyozta, ez annak a jelzése is, hogy Dunaföldvár a térség meghatározó, jelentős települése volt, a 20. században került az iparosítással felduzzasztott Dunapentele, Sztálin-, majd Dunaújváros, illetve Paks „árnyékába”. Sőt egykoron Szekszárddal még a megyeszékhelyi címért is verseny folyt, végül nem a földrajzi és közlekedési szempontból jóval előnyösebb Dunaföldvár nyert, ami a 18. század végén a vármegye legnépesebb települése volt.

– Járási székhely voltunk, működött bíróság, a Dunán nagyon komoly áruforgalom zajlott a főváros irányába, tele voltunk iparosokkal, kereskedőkkel, az átkelőhely a híd megépülte előtt is fontos szerepet töltött be, az itt összefutó főutakról nem beszélve. Azaz nem véletlen, hogy bekerültünk a kiválasztotti körbe. Az, hogy ennek most már kézzelfogható nyoma lesz az Országházon, az ősöknek is emléket állít – tette hozzá.