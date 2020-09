Reményteli utószezon

Mindig kedveltem az utószezont. Kevesebb tolakodó a cápás felfújhatóval, szólózás a büfépultnál. A legtöbb helyen augusztus 20. után bezár a nyár. A sokat megélt büfés hölgy is azzal fogadja a német rendszámos Audit, hogy már csak hétvégére olvasztunk ki hekket a fagyasztóból. Évtizedek gazdasági tapasztalata áll minden döntés mögött. Mégis, a félig bezárt, ám az őszi túraszezonra pozicionáló Mátrafüreden akad egy hely, ahol még csavaros fagyit is mérnek. A szolnoki illetőségű kisvállalkozó bevallja, már ő is bezárt volna, ám reméli, az utószezon hozhat még pár vendéget, ha már a tavasz ilyen gyászosan sikerült.

Vezető képünk illusztráció.