Reméljük, tavasszal elkezdődhet a község bölcsődéjének építése

Kifelé kevésbé látványosak, viszont a település fejlődése és jövője szempontjából meghatározóak azok a beruházások, amelyek nagy súllyal esnek latba Mezőfalva múlt évi, pozitív mérlegében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Márok Csaba polgármester elmondta:

– Olyan évet zártunk, ami még Mezőfalva történetében nem volt, hiszen a világjárvány településünket sem kerülte el. Az ismeretlen kór nemcsak az emberek életét veszélyeztette, de a közigazgatási feladatok ellátására is érezhető hatást gyakorolt. A vészhelyzetben kialakult polgármesteri döntéshozatal sem olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről látszik. Hiába tud a képviselő-testület a döntés előtt álló határozatokról és annak részleteiről, a felelősség mégis­csak a polgármesteren van. Nem feledkezhettünk meg az ellátórendszerünk kiváló működéséről, amelyre szintén hatalmas terhet rótt a vírushelyzet. Ezalatt nem csak az egészségügyben dolgozókat kell érteni, hanem a teljes komplex rendszert, mint például a pedagógusokat, a szociális intézmények dolgozóit, az önkormányzat alkalmazottait, civil szervezeteket, nyugdíjasokat, polgárőröket és még sorolhatnánk azt rengeteg embert, akiknek az összefogása nélkül kezelhetetlenebb lett volna a járvány. A nehéz helyzetben azonban különösebb probléma nélkül zártuk a pandémia első szakaszát. A második szakaszban szerencsére már a fejlesztésekre is koncentrálhattunk. Kiemelkedik közülük a bölcsődeépítés, ami óriási dolog a település életében.

Természetesen kisebb beruházások is történtek. Elkészültek a játszóterek, mert hogy többet is bővítettünk, illetve újítottunk meg. Befejezhettük a hivatal energetikai felújítását, továbbá számos kisebb fejlesztést abszolváltunk sikerrel. A településen működő vállalkozások is jól vették az idei év akadályait, amit jól mutat, hogy a helyi iparűzési adó ebben az évben nem csökkent. Ezzel kapcsolatban – a várható elvonások tükrében – mégis bízunk a bevételeink szinten tartásában, illetve kompenzálásában. Ki kell alakulnia egy működőképes településfinanszírozásnak, hogy feladatainkat elláthassuk. 2020 tehát egy óriási vizsgaév volt Mezőfalva szempontjából. Ahogy az ország vizsgázott a vészhelyzetben, úgy a településünk is, ahol nem volt kirívóan nagy baj az első szakaszban. A másodikban már nem lehetett a fertőzések növekedését megállítani, de ezen is igyekszünk úrrá lenni.

– Visszatérve az év jobb híreihez, nem mehetünk el említés nélkül olyan fejlesztések megvalósulása mellett, mint a 6219-es út Dunaújvárost és Sárbogárdot összekötő szakaszának elkészülése. Szintén érinti Mezőfalvát az M8-as építése, amelynek tervezési szakaszában járnak az előkészületek. A két autópálya, M6-M8 kereszteződésében lehetnek a falura pozitívan ható terveink. Komoly mértékben nőtt a betonelemgyár teljesítménye. Prosperál a csőgyár és a mezőgazdasági vonalon a Mezőfalvi Zrt. jelent nagyobb munkahely-lehetőséget. Öröm, hogy nagy vállalkozás települ meg a Páskom réten. Sajnos, nagy bizonytalansági tényező, hogy nem tudjuk, mi lesz a vasművel? A cég problémái az egész térségre kihatnak.

– A jövő tervezésére összpontosítunk. Reméljük, tavasszal már az építkezés nyomait láthatjuk a bölcsődénknél. Több elképzelésünk van a Magyar Falu Programban megnyíló pályázatok kihasználására. Nagyon szeretnénk, ha a vírushelyzet miatt megszakadt közösségi életünket újraéleszthetnénk a civil szervezeteinkkel, és megtarthatnánk a hagyományos rendezvényeinket is – zárta éves összefoglalóját Márok Csaba Mezőfalva polgármestere.