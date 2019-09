Remek családi napjuk volt a Béke városrészieknek

Ahogy korábban már beszámoltunk szép számú érdeklődő, többségükben a környék családjai érkeztek Dunaújváros legfiatalabb városrészébe, együtt búcsúztatni a nyarat. A rendezvényt Cserna Gábor polgármester nyitotta meg.

Sztankovics László a 8. számú választókörzet önkormányzati képviselője: – A harmadik éve csináljuk ezt a városrészi napot, ami egyre népszerűbb. Ez a legfiatalabb városrészünk, ezért a célunk az volt, hogy a gyerekek jól szórakozzanak. Megpróbáltunk olyan műsort összeállítani, ami minden korosztály számára kellemes szórakozást nyújt. Úgy gondolom, hogy nem csak a mai napon jó itt lakni a Béke városrészben. Folyamatosan sokat teszünk azért, hogy ez máskor így lehessen! Felújítottuk az óvodákat, és most nyitunk háziorvosi és fogorvosi rendelőt. Rendszeresen találkozom az itt élőkkel, így személyesen is elmondhatják a gondjaikat.

Közösségépítés

Kiss András, a dunaújvárosi Tourinform iroda ügyvezetője: – Nagyon szeretem az ilyen kisebb léptékű dolgokat is, ahol családias hangulat alakul ki. A gyerekek elfoglalták a játszóteret, és az összes itt lévő eszközt. A szabad területen is egymást követték az események. Szemmel láthatóan minden korosztály jól érezhette magát, ezért ez egy közösségépítés is volt. Egy nappal korábban, ebben az időszakban összesen egy nénit találtunk ezen a területen. A vasárnap folyamán pedig kétezer ember is megfordulhatott nálunk. Szükség van erre a városrészi napra.

A tanítványai körében

Kurina Laura, a Wesley-DaCapo művészeti iskola igazgatója büszke lehetett fellépő diákjaikra. A produkciójuk akár csalogató is lehetett a most zajló beiratkozásokra.

– Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen szeretjük egymást a tanítványainkkal. Másrészt a különböző művészeti ágak: a zeneművészet, a festészet, a táncművészet és a színjáték képviselői is hasonlóan jó kapcsolatban állnak egymással. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy örömmel jöjjenek hozzánk a gyerekek és boldogok legyenek nálunk.

Extrémsportok képviselőinek bemutatója

A dunaújvárosi Dstreet Extrém Sport Egyesület tagjai is részt vettek a rendezvényen. – A mai tervünk az alaptrükkök bemutatása volt a talajon, a végén pedig fekvő embereket ugrattunk át. A városi rekordunk húsz fő, ezt én jegyzem, de a többi srác is tizenötnél jár. Ma segédeszközök nélkül, hattal is megelégedtünk. Sikeres volt a bemutató – mesélte Köller János, az egyesület vezetője.

Dínó a barátunk

Répási Vendel, a „Dínó bácsi” egy tankönyvre való érdekes információt elmondott a gyerekeknek.

– Megpróbáltam őket egy kicsit beavatni a dinók világába, és olyan dolgokat mondtam el, amiket az iskolában nem tanulnak. Remélem, ez elindítja őket azon az úton, hogy ők maguk is utánanézzenek ezeknek. A közönség sikítva és boldogan tartott velünk. Én is örömmel zártam ezt a fellépésünket.

Építész leszek

Szajkó Nimród Márk egy komoly, zoknigyilkosként bemutatott kutyussal, Lolával érkezett: – Már hétéves vagyok, és hétfőtől már iskolás! Itt lakunk, és az Arany János iskolába fogok járni! Nagyon örülök neki, már minden holmim megvan hozzá! Nagykoromban építész szeretnék lenni. Kipróbáltam a játszóbuszt és találkoztam a Dínóval is.

Fekete Csaba, a mezőfalvi iskola, harmadikos tanulója.

– Reggel érkeztünk, és végig nagyon jól érzem magamat, jó a buli! A legjobb a Dínó show volt. Énekeltünk és táncoltunk is vele. Nekem a bicajosok is tetszettek. Egy baj van, hogy vége a nyári szünetnek, ami jól sikerült, ezért akár még egy újabb hétig is kibírnám!