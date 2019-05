Rehabilitációt érintő kérdések kutatói tartottak előadást

Egy téma köré épülő, de több megközelítést bemutató prezentációkat hallgathattak meg a szakmabeliek a Magyar Rehabilitációs Társaság által megszervezett Fiatalok Fórumán.

A tegnapi rendezvényen olyan 35 év alatti szakemberek, egyetemi hallgatók mutathatták be kutatási eredményeiket, érdeklődési körüket, akik a rehabilitáció bármely területén dolgoznak vagy tanulnak. Az előadások maximális hossza 8 perc lehetett, az előzetesen benyújtott absztraktok pedig nem lehettek hosszabbak 250 szónál. Az előadók igényelhették témavezetők segítségét is, ebben az esetben azonban a konzulens személyét is fel kellett tüntetniük. A legjobb, legprecízebb előadások bemutatóit egy 3 tagú zsűri díjazta is, de minden előadónak egy kisebb ajándékcsomaggal kedveskedtek.

Dunaújváros részéről dr. Schobár Hajnalka, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet rehabilitációs osztályának osztályvezető főorvosa volt a fő szervező. A köszöntők után fél tízkor elkezdődött az első szekció, majd egy rövid szünet után újabb előadások következtek. A szakemberek közül több helyi szakember állt pódiumra, de az ország valamennyi területéről érkeztek egészségügyi dolgozók. A számos előadás során megtudhattuk, hogy a protetizálás hosszú távú sikerességének indikátora elsősorban nem az életkor, hanem a megfelelő mentális, pszichés és fizikai állapot, valamint a szociális körülmények. Hallhattunk egy konkrét kórtörténetet egy idős, combamputált betegről, aki sikeresen éli mindennapjait művégtaggal is, vagy épp megismerkedhettünk a Dorn-terápia sikerességéről egy utókövetéses, tizenkét beteget érintő, hosszú távú vizsgálat eredményein keresztül. Volt prezentáció modern, innovatív módszerekről is, például arról, hogy hemiparetikus betegek felső végtagi mozgáselemzését miként elemezték robotos terápia fejlesztésének céljából. Az előadásokhoz fűződően a közönség kérdéseket tehetett fel, építő jellegű kritikát fogalmazhatott meg.