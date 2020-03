Referencia-iskola a nyelvi képzésben

Együttműködési megállapodást írt alá a közelmúltban a Pannon Oktatási Központ (POK) arról, hogy az intézmény az ELTE Origó Nyelvi Centrum (ONYC) referenciaiskolájaként működhet. Ezzel tagjává vált annak a hálózatnak, amely az ONYC reményei szerint jelentősen hozzájárul majd a hazai nyelvoktatás fejlesztéséhez.

Ez egy nagyon fajsúlyos dolog, amire roppant büszkék vagyunk, és tenni is fogunk annak érdekében, hogy ennek a címnek a viselését kiérdemeljük – fogalmazott lapunk kérdésére Borgulya Zoltán, a Pannon Oktatási Központ igazgatója. Ezt a kezdeményezést a nyelvvizsgaközpont 2018. november 13-án indította el, akkor írt alá együttműködési megállapodást a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziummal. Ez magától értetődően az ONYC-nek is érdeke, hogy minél többen válasszák őket, illetve az általuk akkreditált nyelvvizsga-lehetőséget. Az Origó már eddig is vizsgáztatott a Pannon Oktatási Központban, Dunaújvárosban, eddig is vizsgahelyük (szó szerint is) volt az iskola. Azt tapasztalták, hogy a vizsgahely, illetve az általuk fejlesztett és akkreditált vizsgatípus népszerű, ugyanis nagyon sok nyelvtípusnál ad lehetőséget a vizsgáztatásra.

Borgulya Zoltán elmondta, számukra kiemelten fontos, hogy azon nyelvvizsga-lehetőségeket biztosítsák a diákjaik és a város lakosai számára is, amelyeket kedvelnek és kedvezőek a számukra. Ezzel biztosítják azt, hogy a meglévő tudásról vizsgabizonyítványt is szerezhessenek. Az igazgató állítja, a nyelvtanulás egyik legfontosabb kritériuma a tudás, a nyelv ismerete, hogy tudjanak boldogulni az adott országban, vagy hazánkban egy olyan cégcsoportnál, ahol a tulajdonos anyanyelve a kommunikáció alapja. Mindemellett azonban a felsőoktatási intézményekben a diploma átvételének feltétele, és a legtöbb munkahelynél kötelező is a nyelvvizsga igazolása papír formájában.

Mint mondta, a Pannon Oktatási Központ ki szeretné szolgálni ezt a közönséget, elsősorban diákjaikat és a város lakóit, hogy megszerezzék a többletpontszámot a felsőoktatásba való felvételinél, majd kézhez kaphassák a diplomájukat. Természetesen magas szintű tudást is szeretnének biztosítani tanulóik számára. Kijelentette, számukra a referenciaiskola cím viselése egyrészt büszkeséget, másrészt kötelezettséget jelent, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Ez új feladatokat is ró az iskolára, hiszen biztosítaniuk kell a nyelvtanárokat, akik vizsgáztatni is tudnak, tehát a pedagógusaiknak biztosítani kell, hogy a különböző képzésekre eljussanak, illetve a helyszínt is az esetleges képzéseknek, helyben. Az igazgató kijelentette, hogy a cím viselése nélkül is igyekeztek volna mindezeket megtenni.

A szerződés aláírásával az itt tanuló diákok kedvezményeket is kaptak, a nyelvtanulásban legjobban teljesítő diákok anyagi kedvezményt, kuponokat kapnak, amelyeket beválthatnak a nyelvtanulásnál, a vizsgáztatásnál. Nem is keveset, tíz gyermek kaphat komoly kedvezményt, amelyeket az iskola belátása szerint használhat fel. De biztosíthatnak a fiataloknak próbanyelvvizsgákat is tanév közben, amelyet az Origó szakemberei tartanak majd, így tudhatják, hol tartanak a tanulásban.