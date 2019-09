Rajtunk a sor, hogy voksunkkal támogassuk most a doktornőt

Pályázatot írt ki A nemzet háziorvosa címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idén 9. alkalommal futó pályázat célja, hogy megtalálják a legjobb praxisokat határon innen és túl, növelve a háziorvosok, nővérek megbecsülését.

Dr. Fekete Borbála Baracs, Daruszentmiklós és Kisapostag háziorvosa bejutott az ország tíz legjobb orvosa közé. A doktornőt 281 pályázati történetből választották be a 10-es listába. Most rajtunk a sor, hiszen támogató szavazatunkkal A nemzet háziorvosa cím birtokosa lehet. A szavazatokat október 5-ig a https://www.evpraxisa.hu/palyazatok weboldalon adhatjuk le. Egy IP-címről négy óra elteltével szavazhatunk újra! A szavazáshoz mobiltelefont is használhatunk.

Dr. Mészáros Lajossal, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatójával beszélgettünk dr. Fekete Borbála pályázati részvételéről.

– A doktornő 2011 óta dolgozik nálunk a sürgősségi osztályon. Nagyon komoly szakmai közegből jött hozzánk, a nyíregyházi kórház sürgősségi osztályáról, ami az ország sürgősségi ellátásában nagyon magas színvonalat képez. Ez egy szakmai alapműhely, amely hozzájárult az egész sürgősségi ellátó rendszer szakmai, fejlesztési-elméletének a kidolgozásához.

– A doktornő aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, erre építette a sürgősségi és a háziorvosi szakvizsgát is. A mi területünkre mint háziorvos érkezett a Kisapostag– Baracs–Templomos körzetbe, de ellátja a daruszentmiklósi körzetet is. A Szent Pantaleon Kórházban pedig, mint külsős vállalkozó orvos dolgozik a sürgősségi osztályon.

– Hogyan vélekedik a doktornő munkájáról?

– Ezzel a szakmai megalapozottsággal, amit ő hozott magával, egy rendkívül jó szakembert nyertünk. Egy olyan embert, egy olyan orvost, aki rendkívül nagy teherbírással rendelkezik, akinek rendkívül jó empátiás készsége van, így jól tudja kezelni a problémás eseteket is. Ezenfelül tudja kezelni a szakmai sürgősségi kihívásokat, amelyek azonnali döntéseket igényelnek. Megfelelő kapcsolatot tud tartani a betegekkel és megfelelő kommunikációs technikával rendelkezik a kollégákkal való kapcsolattartásban, ami szintén nagy kihívás, hiszen súlyos betegeket kell tudni továbbítani, osztályra helyezni, más intézménybe küldeni. Ez rendkívül jó kommunikációs készséget igényel. Tudomásom szerint egy háziorvos családból származik, a szülei mindketten rendkívül megbecsült háziorvosok voltak. Valószínű onnan szívta magába ezeket a készségeket.

– Egy orvos megítélésében nem csak a szakmai szempontok döntenek. Ön elsősorban miért ajánlaná az olvasóinknak, hogy a doktornőre szavazzanak?

– Egy nagy hiányszakmában dolgozik, ahol nem a munkavállalók versenyeznek, hogy tudjanak dolgozni, hanem a munkaadók versenyeznek a kevés meglévő munkavállalóért. Mi pedig megnyertük a doktornőt, hogy külsős­ként, vállalkozóként dolgozzon nálunk, egy rendkívül nehéz területen. Ő pedig helytáll. Jellemző ebben a szakmában, hogy kiégnek és továbbállnak, más helyen keresnek munkát, aztán ott is kiégnek. Ez egy olyan szakma, egy olyan daráló, ahol ha nincs megfelelő lelki megalapozottság, akkor nagyon nehéz helytállni, hiszen rengeteg problémás eset van. Olyan feszültségekkel, ingerültségekkel jönnek néha a betegek, vagy olyan aggodalmakkal a családok, hozzátartozók, amit napi szinten jól kell tudni kezelni. Ezért tartom nagyon megbecsülendőnek, hogy ilyen kitartóan, nagy teherbírással dolgozik, mert ez sajnos nem jellemző erre a szakmára. Nagyon hamar kiégnek a dolgozók. A pályázat által nyerhető eszközöket fel tudná használni a munkájában, így azok is a betegek javát szolgálnák, ilyen például egy EKG-készülék.

Természetesen megszólítottuk dr. Fekete Borbálát is:

– Mit szólt ahhoz, hogy többen is jelölték A nemzet háziorvosának?

– Meglepett és nagyon örültem neki! A történet egy olyan olvasói levéllel indult, ami a Dunaújvárosi Hírlapban jelent meg. Aranyos Sándor írta le azt a történetet, amelyet Csillagné Marikától, a szomszédjától hallott. Ezek alapján jelölt erre a megtisztelő címre.

– Valóban úgy történt, ahogy ott le lett jegyezve?

– Annyival egészíteném ki, hogy aznap este a sürgősségire kellett mennem dolgozni. Már tudtam, hogy késni fogok, ezért felhívtam a kollégámat, Kotmayer Józsefet, hogy nem tudok beérni időre, nem tudom leváltani. Egy szó, egy hang nélkül készségesen maradt, majdnem egy órán keresztül még.

– Ha jól értem, a háziorvosi teendői után utazott közel 200 kilométert, majd a sürgősségi osztályon ügyelt…

– Én már megszoktam ezt, de a munkában nem vagyok egyedül, hiszen mindhárom településen van asszisztensem, akik nélkül nem tudnék dolgozni. Baracson Konczné Timi, Kisapostagon Szilágyi­né Zsuzsi, Daruszentmiklóson Molnárné Ildikó segíti a munkámat. Ez a verseny róluk is szól, bár én vagyok kiemelve, a csapaté az elismerés. Tudom a korlátaimat, de hajt az örökség, amit a szüleimtől kaptam. Láttam, hogy milyen keményen dolgoztak a praxisukban. Így megy ez generációról generációra, hiszen már a 12. gyermekemet is megfertőzte ez a gyönyörű hivatás.

Dr. Fekete Borbála öt személytől kapott ajánlást A nemzet háziorvosa címre, ezekből idézünk:

Ninuszné Pergel Julianna, Daruszentmiklós: „Borika doktornő 2016 januárjában kezdte praxisát nálunk, Daruszentmiklóson. Roppant hamar megszerettük, mert mindig fáradhatatlanul és mosolyogva végzi a gyógyító munkáját. Minden alkalommal érezzük, hogy fontosak vagyunk a számára. Rendelési időn kívül is jön, ha kell. Nemegyszer megtette ezt beteg édesanyámmal. Ha kell életet ment, teszi mindezt úgy, hogy másik településen is rendel, ráadásul ügyel a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán is. Mindig mindenkinek segít, méghozzá gondolkodás nélkül! Minden tiszteletem az övé! Biztos vagyok abban, hogy megérdemli az elismerést! Köszönjük doktornő!”

Darab Gizella Rozália, Daruszentmiklós: „Párommal 8 kiskorú gyermeket nevelünk, így elég sűrűn van szükség háziorvosi vizsgálatokra, mivel külterületen élünk, ez év májusig autónk sem volt. Így éveken keresztül a tömegközlekedésre voltunk utalva, ami nem mindig passzolt a rendelési idővel, s többször előfordult, hogy kérés nélkül telefonos egyeztetést követően a doktornő felajánlotta, hogy kijön a gyermekekhez megvizsgálni őket, ez önmagában nem is lett volna nagy dolog, de mindig rendelési idő után a szabadidejében jött, sohasem a munkaidejében. Múlt télen volt egy olyan alkalom amikor a latyakos úton nem tudott kijönni hozzánk autóval, s a műút végétől gyalog jött megvizsgálni a beteg gyermekemet. Ha bármikor mentünk a rendelésére, mindig meglepően udvarias és segítőkész – számomra ez igen kellemes gesztus: mert elődei rendszeresen lekezelően bántak velünk, a nagy családunk miatt negatívan véleményeztek. Ezt azért tartom nagy dolognak, mert a 7 éves, tartósan beteg gyermekem s a 3 és 1 éves kislányom mindig velünk van, és persze ha valamelyik nagyobb gyermekünk a beteg, akkor ő is. Borbála nem az első háziorvosunk, szóval bőven van viszonyítási alapom, mindig pontosan diagnosztizálta akár a mi, akár gyermekeink épp aktuális betegségét, elődeinél volt, hogy úgy éreztem, csak találgatnak, s a rendelőben sem fogadtak ilyen elhivatottsággal s profi ellátással minket. Szeretnénk, ha önök is elismernék!”

Brilik Irén, Baracs: „Biztos vagyok abban, hogy a mi doktor nénink a legjobb! Kedves, törődik a betegeivel és nem utolsósorban nagyon érti az orvoslást. Mindig, mindenkihez van egy jó szava, és képes a rendelési idő után is ellátni bennünket, sőt felkeresni is, ha hívjuk. Nem csak kedves, szeretetre méltó, jó orvos is. Mindig tudja, hogy mikor mit kell adni a betegnek. 3 települést lát el, mindenhol szeretik a betegek. Számára mindegy, hogy valaki szegény vagy gazdag. Mindenkivel egyformán figyelmes, gondoskodó. Nagyon megérdemli az ország háziorvosa címet! Sokan szurkolunk neki! Valamint azt szeretnénk, tudja meg mindenki: az igaz magyar ember jóakaratú, önzetlen, emberséges. Amilyen a mi doktornőnk, és amilyenek a betegnek segítő baracsiak is.”

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere: „Polgármesterként szeretném háziorvosunkat, dr. Fekete Borbálát a címre felterjeszteni. Településünkön 2011 óta látja el a háziorvosi feladatokat. Mind szakemberként, magánemberként érdemesnek tartom a kitüntetésre, hiszen amikor a településen élőknek szükségük van rá, akkor az első szóra segít, akár a szabadidejének a terhére is! Asszisztensnőjével Szilá­gyi Lajosné Zsuzsannával is nagyszerű párost alkotnak a falubeliek örömére. A mi településünkön kívül három falu lakosainak segít a mindennapokon amellett, hogy a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán is dolgozik! Minden betegéhez lojális és segítőkész, hozzá bátran lehet a problémáinkkal fordulni, próbál megoldást találni a legnehezebb helyzetekben is! Én személy szerint nagyon örülök, és büszke vagyok rá, hogy településünkön egy ilyen szaktudással és hozzáállással rendelkező háziorvos dolgozik, aki ember a szó minden értelmében! Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy az általam leírtak alapján Baracs (Templomos), Daruszentmiklós, Kisapostag háziorvosát, dr. Fekete Borbálát kitüntetni szíveskedjenek!”

Részlet Aranyosi Sándor ajánlásából

A rák utolsó stádiumában légzőkészülékre volt szüksége az asszonynak. Marika elmondása alapján a baj akkor lett igazán aggasztó, amikor a sorozatos rosszullétekkor a beteg elhasználta az oxigént, kifogyóban volt a palack. Azonnal értesítettem a háziorvost, dr. Fekete Borbálát, és elmondtam neki, mi a gond. A doktornő perceken belül megérkezett. Látta, hogy nagy a baj, a légzés megtámogatásához szükség van sürgősen egy új palackra. Ami ezután történt, az nem mindennapi. A Baracshoz legközelebbi oxigénpalack-elosztó hely Alsónémediben található – ami nem itt van a szomszédban. A doktornő beült a saját autójába, azonnal elhajtott Alsónémedibe, és – erős nyomást gyakorolva az ottani elosztóra – szerzett palackot a betegének, napi bérleti díj ellenében. Mindezt a saját költségén vállalta! Amikor a szállító legközelebb hozta az új palackot, azt mondta Marikának, hogy soha az életben nem hallott és nem látott még senkit, aki így kiállt azért, hogy könnyebbé, elviselhetőbbé tegye a betege életét! Ő dr. Fekete Borbála, a mi orvosunk!