Ragyogó időben, jókedvű szavazókkal

Zsákovics Kevin első szavazóként lépett be a mezőfalvi 3-as számú szavazókörbe.

Az ajándékról azonban lemaradt, mert életkorát tekintve az elmúlt választásnál lett volna igazán első, de akkor tanulmányai miatt külföldön tartózkodott, és nem élt állampolgári jogával. Ajándék ide vagy oda, Kevint itthoni első választóként köszöntötték a bizottság tagjai. A voksolás végeztével természetesen őt is megkérdeztük, miért volt fontos számára a választás?

– Fontosnak érzem, hogy mi, fiatalok is beleszólhassunk Magyarország jelentős kérdéseibe. A szavazatok által talán a fiatal korosztály is szóhoz juthat a demokrácia törvényeinek megfelelően. A folytonosság, a létbiztonság megőrzése első számú szempont a szemünkben, valamint a munkahelyek megőrzését és újak létrehozását várjuk a választási eredmények hatásaként – nyilatkozta kérdésünkre a fiatalok véleményét is jól ismerő mezőfalvi fiatalember.

A ragyogó idő Daruszentmiklóson is mosolygóssá tette a választópolgárokat. A vasárnapi ebéd utáni pihenést követő időszakban szépen lassan megélénkült a szavazóhelyiségek látogatottsága. Az igazi „roham” a késő délutáni órákra tevődött. Az események az elvárható rendben zajlottak. A szavazókörbe érkező Németh Jánosné is jó kedvében volt, pedig a választási tennivalók miatt a mai ebédet egyedül kellett elkészítenie és elfogyasztania. „Ez egy ilyen nap, szívesen tettük a dolgunkat!” – mondta mosolyogva. Látogatásunkkor indultak el a bizottság tagjai a mozgóurnával a polgárőrség által biztosított gépkocsival. Hét helyszínt és kilenc választópolgárt kerestek fel, akik ilyen módon otthonukban adhatták le szavazatukat.

Nagykarácsonyban is rendben zajlottak a választás eseményei. Nem sokkal a szavazókörök megnyitása után találkoztunk a Helyi Választási Bizottság tagjaival, Vágó Virággal, Kosina Pálnéval, Halászné Czeiner Judittal valamint Szekeres Bélával, a bizottság elnökével. Tájékoztatásuk szerint végigjárták az összes szavazóhelyiséget a településen és mindent rendben találtak. Molnár László és felesége az ebéd előtti készülődést választották a szavazás időpontjául. Nem bánták meg, mivel nem kellett sokat várniuk a szavazókörnél. Szívesen jöttek.