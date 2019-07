Ráengedték a komoly súlyú teherautókat Iváncsa útjaira

Két pont között a legrövidebb út az egyenes – ami esetünkben nem a községen keresztül húzódik. De a terelőútvonal igen.

A pusztaszabolcsi vasúti átjáró ideiglenes lezárása a térség átmenő forgalmát egy hónapra új utakra terelte. A déli irányból a Velencei-tóhoz igyekvőket a településközi terelőtáblák Pusztaszabolcshoz közelítve Iváncsa irányába fordítják, és átvezetik a község állami kezelésben lévő Fő utcáján. A lezárások félidejéhez érve megkérdeztük Iváncsa polgármesterét: hogyan viseli a település az átmeneti állapotot? – A személy­autó-forgalom növekedése nem jelentős, alig vesszük észre – kezdte Molnár Tibor –, de a kamionok kihasználják, hogy terelés van, mert egyébként a 22 tonna fölötti átmenő forgalom tiltott a településen.

A polgármester nem ért egyet a döntéssel

Valóban: a terelés idejére valaki – vélhetően a Magyar Közút – beforgatta a 22 tonnás korlátozó táblákat, amivel Molnár Tibor polgármester nem ért egyet, hiszen a kamionoknak csak fel kellene menniük az M6-osra, és egy lehajtónyi távot, mintegy öt kilométert haladni azon.

– A KRESZ is úgy írja elő, hogy amennyit csak lehet, gyorsforgalmi útszakaszon kell megtennie a teherautónak, nem lakott területen – hangsúlyozta. Sáfár Gabriella jegyző hozzátette: egyeztettek a Magyar Közúttal a megnövekedett kamionforgalom miatt, ahonnan azt a választ kapták, hogy a terelés idején Iváncsán keresztül vezet az út az adonyi magtárházak felé. A polgármester szerint célszerűbb lett volna az M6-os említett szakaszát díjmentessé tenni. Ehelyett a kamionforgalmat ráengedték a falura.

Várják végét

– Pofonegyszerű megoldás lett volna – húzta meg a polgármester papíron a két lehajtó között a biztonságos egyenest, hozzátéve: – Tehetetlenek vagyunk: az út nem a miénk, ezzel kapcsolatban eljárni nem tudunk, a táblákat pedig nem forgathatjuk vissza. Várjuk a terelés végét.

Frissítés: A Magyar Közút közleménye

Az esettel kapcsolatban a Magyar Közút egy közleményt juttatott el hozzánk, melyet változtatás nélkül közlünk:

Pusztaszabolcs településen az Adonyi úti szintbeni vasúti átjáró átépítése miatt kellett lezárni a 6207-es jelű Adony – Velence összekötő utat, helyette a 6205-ös jelű Iváncsa – Pusztaszabolcs összekötő utat jelölték ki ideiglenes terelőútvonalként.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése alapján a vasútépítési munkák kivitelezője (E-P Konzorcium) a terelésre vonatkozóan elkészítette a szükséges tervdokumentációt és előzetesen egyeztetett a hatóságokkal, a rendőrséggel, az üzemeltetőkkel, az önkormányzatokkal és a tömegközlekedési szolgáltatókkal. Az egyeztetések során megállapították, hogy nincs lehetőség az M6-os autópálya díjmentessé tételére az Iváncsa melletti két autópálya csomópont között. Ezen tények ismeretében adta meg társaságunk a hozzájárulását a jelenlegi terelőútvonalhoz, mely június 27-től július 27-ig lesz érvényben. Iváncsán emiatt volt szükséges a súlykorlátozó táblák ideiglenes bevonása. Az előzetes állapotfelmérésen megállapítottuk, hogy a pályaszerkezet alkalmas a várható forgalom átvezetésére, az M6-os autópálya megépítése előtt is volt az úton nehézjármű forgalom.

Fontos azonban, hogy a kijelölt terelőútvonalon, ami Iváncsát is érinti, csak a 6207-es jelű útra, Adony Magtárház célforgalommal, behajtási engedéllyel rendelkező nehézjárművek hajthatnak keresztül. Az egyéb nehézjárművek pedig kizárólag Iváncsa célforgalommal léphetnek be a lakott területen átvezető útszakaszra. A vasútépítési munkákhoz kapcsolódóan a nagytömegű anyagszállítást végző járműveknek az egyéb közútkezelői és behajtási engedélyek szerint kötelezően az M6-os autópályát kell használniuk. Társaságunk a Magtárház irányába tartó nehézgépjárművek részére továbbra sem ad ki új behajtási engedélyt Iváncsa lakott területen belüli szakaszára, hanem kötelezően előírjuk az M6-os autópálya két csomópont közötti használatát. Sajnos így is vannak olyan járművek, akik engedély nélkül használják a terelő útvonalat, melyre társaságunknak azonban nincs ráhatása, ezzel kapcsolatban a hatóság az illetékes.

Tehát minden, jelenleg Iváncsa településen áthaladó nehézgépjárműnek rendelkeznie kell a 6207-es jelű útra behajtási engedéllyel, a 6205-ös jelű úton kint lévő vagy éppen bevont korlátozó tábláktól függetlenül vagy Iváncsa településre célforgalommal kell érkeznie. A terelést követően, várhatóan július 27-e után a súlykorlátozó táblák ismét érvényesek lesznek.

Vezető képünk illusztráció!