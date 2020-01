Pusztaszabolcson és Kulcson is egyeztetett a fejlesztésekről

Fejér megye 04-es választókörzetében Molnár Tibor független országgyűlésiképviselő-jelöltként, de Fidesz támogatottsággal indul. Az önkormányzati vezető a közelmúltban minden kollégájához ellátogatott a választói körzetbe, hogy első kézből tájékozódjon a települések életéről és a választópolgárok igényeiről.

Január 6-án a parlamentiképviselő-jelölt Simonné Zsuffa Erzsébet hivatalába látogatott egyeztetni. A pusztaszabolcsi polgármester asszony energikus személyisége és tenni akarása Molnár Tibor szerint újabb lendületet adhat a város fejlődésének.

Az önkormányzat feladatai közül az első és legfontosabb a parlamentiképviselő-jelölt internetes beszámolója alapján a város 250 millió forintos hitelének visszafizetése, mert ez az összeg 15 éven keresztül több mint 22 millió forinttal terheli meg a település költségvetését éves szinten. A pusztaszabolcsi polgármester asszony tájékoztatása alapján szintén sürgősen megoldásra vár az utak, járdák helyzete. A tennivalók konkrétan a belterületi utak aszfaltozása, a meglévők felújítása, további járdák kialakítása és megfelelő karbantartása, mert ezek alapjaiban határozzák meg a lakosság közérzetét.

A térség egésze szempontjából is jelentős tennivaló a felüljáró és az elkerülő út kialakítása, hiszen a közlekedési nehézségeket, a kettévágott település képét belátható időn belül meg kell oldani – hangsúlyozta Molnár Tibor aspiráns. A rövidtávú program egyik fontos része a kastély felújítása, Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester és az önkormányzati vezetés e tekintetben elsősorban az ifjúsági-kulturális központtá alakítást támogatná. Természetesen Pusztaszabolcson is fontos a helyi közszolgáltatások minőségének növelése, mert minden fejlesztés célja a lakosság életminőségének javítása.

– Meggyőződésem, hogy egy térség fejlesztése csak úgy lehet teljes, ha abban minden falu és város egyaránt részesül. Nem lehet szempont az, hogy mely politikai pártból kerül ki a képviselő-testület és a polgármester. Pusztaszabolcs térségünk egyik meghatározó települése, megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy a város vezetése által meghatározott célokat közösen tudjuk véghez vinni – mondta el Molnár Tibor országgyűlésiképviselő-jelölt. Végül a jelölt megköszönte a polgármester asszonynak azt, hogy számíthat a további konstruktív együttműködésére.

Kulcsra is ellátogatott Molnár Tibor az év elején, hogy Jobb Gyula polgármesterrel találkozzon és egyeztessen. A kulcsi önkormányzat vezetőjével már évek óta szoros munkakapcsolatban van a jelölt. Kulcs 1994 óta önálló község, azóta a dinamikus fejlődés mellett lakosságszáma is jelentősen megnőtt. Jobb Gyula tájékoztatása alapján a kulcsi képviselő-testület eltökélt szándéka, hogy eleget tegyenek az egyre nagyobb számban Kulcson élők elvárásainak – összegezte a tapasztalatait Molnár Tibor.

A kulcsiak fejlesztési elképzeléseiben a lakossági igényeket tartják szem előtt, a célokat ehhez alkalmazkodva határozták meg.

– Jobb Gyula arról is informált, hogy Kulcs esetében is az egyik legsürgetőbb az utak, járdák építése, a vízelvezető árkok kialakítása és karbantartása, itt konkrétan is megemlítette az óvodától a református templomig tartó szakaszt. Elmondta azt is a polgármester, hogy az egyre gyarapodó lélekszám miatt az idei évben szeretnék a bölcsőde kialakítását befejezni, amire minden esély megvan – számolt be a kulcsi konkrétumokról Molnár Tibor.

Egyetértettünk abban – írta a közösségi portálon az ország­gyűlésiképviselő-jelölt –, hogy a községek egyik legnagyobb megtartó ereje az, ha gyermekeink helybe járhatnak iskolába, olyan intézménybe, amely minden tekintetben megfelel a mai kor elvárásainak. A kulcsi iskola teljes körű felújítása a ciklus legfontosabb célja, aminek a jelölt szerint is a megfelelő támogatási források kihasználásával minden realitása megvan.

Jobb Gyula polgármester véleménye szerint az idősek megfelelő ellátásának biztosítása is elsődleges, a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ megvásárlásával idősek nappali ellátását biztosító intézmény létrehozására nyílna lehetőség, amelynek megnyitása a térség több településének vonatkozásában is biztosítani tudná az idős emberek méltó ellátását.

– A kulcsi munkában minden lehetőséget megmozgatva szeretnék részt venni. Köszönöm Jobb Gyula polgármesternek, hogy jelöltségemet támogatta, ugyanerre kérem Kulcs tisztelt lakosait is – hangsúlyozta Molnár Tibor aspiráns.