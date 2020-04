Protokoll szerint járnak el

Aggasztó hírek kaptak szárny­ra városszerte arról, hogy kórházból visszakerült, lázas, koronavírusos betegek vannak a Duna-soron lévő idősotthonban, beszélnek karanténról és sok mindenről. „Nincs koronavírusos betegük”, közli tényként a jelen állapotot Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője. Esetük példa arra, miként lesz egy megelőző intézkedésről elborzasztó járványhír.

Bölcskei Annától megtudtuk, protokollok (és mindig a legújabb) szerint járnak el, amelyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az operatív törzs juttat el hozzájuk. Ezek alapján, a kórházi kezelésről visszatért idős lakót elkülönített szobában, karanténba kell helyezni. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ezekre az esetekre, mint a külföldről hazatérőkre, a fertőzöttel érintkező emberre. Fertőzöttként kell rájuk tekinteni, még akkor is, ha a betegségnek, amellyel az idős ember a kórházba került, köze nem volt a koronavírushoz, hanem teszem azt elesett – ami hamar megesik idős korban –, vagy bármilyen más baj érte. Egyszóval: kórházi kezelést igénylő egészségügyi problémája volt. De nem tudhatják, hogy a kórházban mennyire volt kitéve vírusfertőzés-veszélynek.

– Vannak most is elkülönítve a kórházból visszakerült lakóink, akiknek egyébként egyáltalán nincsenek koronás tüneteik, de ne is legyenek később sem. Ez a házi karantén megelőző intézkedés. Az elkülönített lakóink semmilyen indokkal nem léphetnek ki a szobájukból, hozzájuk a nővérek beöltözve mennek be, úgy viselik gondjukat, mert ha ne adj’ Isten az intézményen kívül elkapott valamit az idős, akkor ő maga, vagy a dolgozóink azt továbbadják egymásnak, az otthon többi lakójának. Ezt mindenáron meg kell előznünk, ezért különítjük el őket. A szobai karantén 2 hétig tart, utána már nem beöltözve gondozzuk őket. A szobában tartózkodás viszont kötelező, nemcsak nekik, hanem az otthon valamennyi lakójának. Csak vécére mehetnek ki, vagy egyéb szükséglet miatt tartózkodhatnak átmenetileg a folyosón, s akkor is maszkban kell lenniük. Nincsenek foglalkozások, közös étkezések, mindenkinek a szobájába visszük az ételt is. Ezek a szociális intézményekre vonatkozó új miniszteri előírások, amelyeket be kell tartanunk. Továbbá a protokoll szerint normál esetben sebészeti szájmaszkot és gumikesztyűt kell viselnünk. Szobai karantén esetén FFP maszk az előírás dolgozóinknak, és kötelező a beöltözés, ez azt jelenti, átöltözünk, olyan ruhát használunk a szobában, amiben nem jövünk ki, plusz lábzsákot, hajhálót viselünk, és a szobában keletkezett valamennyi hulladékot veszélyes hulladékként, a levetett ruhákat veszélyes szennyesként kezelünk, amire szintén vannak protokollok. Megjegyzem, korábban is voltak nálunk fertőző betegek, akikkel kapcsolatban alkalmazni kellett ugyanezeket az előírásokat, amelyek most a koronavírus miatt hangsúlyosak – mondta az intézményvezető.

A szakemberek mindent megtesznek, hogy az idősek a lehető legkisebb veszélynek legyenek kitéve. Számukra a védőfelszerelés biztosítása a munkáltató feladata, hangsúlyozta dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az ESZI-nek az önkormányzat a munkáltatója.

– Hiába rendeltük meg február közepén a második negyedévre a kesztyűt, múlt héten jött meg, de most is csak a rendelt mennyiség egynegyede. A gond nem az igényléssel van, hanem azzal, hogy vannak fontossági sorrendek. A szállítóknál az egészségügyi intézmények igénye az elsődleges. Másfél-két hónapra megrendelt védőfelszerelések máig nem érkeztek meg, úgy, hogy előre kifizettük. Felajánlásoknak, a dolgozói kapcsolatoknak, találékonyságnak köszönhető, hogy sok mindent meg tudunk oldani. Az anorákot például, amire hónapok óta várunk, festő kezeslábassal helyettesítünk – hangsúlyozta Bölcskei Anna.

Dr. Müller Cecília ellenőrzést rendelt az idősotthonokban, és azt hangsúlyozta, hogy a nagyobbakkal kezdik a vizsgálatot a népegészségügyi szakemberek. Nos, 150 fő felett már nagynak számít egy otthon, a dunaújvárosi pedig 210 fővel idesorolandó. Bölcskei Anna azt mondja, bízik benne, megfelelnek az előírásoknak. Ám érzékelteti: ők nem az ellenőrzés miatt tesznek meg minden tőlük telhető óvintézkedést, hanem az idősek védelmében. És sajnos a legnagyobb körültekintés mellett sem tudja garantálni senki, hogy náluk nem fog megjelenni a koronavírus. A honlapjukon folyamatosan tájékoztatják a hozzátartozókat, megoldják a videobeszélgetéseket az idős és a hozzátartozója között, hogy lássák, minden rendben van. Ám ezek mindig pillanatnyi állapotok. Hozzátéve: – Jelen tudomásom szerint egyik házunkban sincs koronavírusos beteg. Ha lenne, azt nem nagyon tudnánk eltitkolni, mert a járványügyi hatóság által azonnal kikerülne az intézményünkre a piros és a sárga, vírusveszélyre figyelmeztető cédula, amit mindenki látna a bejárati ajtónkon.