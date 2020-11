Problémamegoldás és az új arcú településközpont kiteljesedése

Régi és új minőségi együttélése, a megőrizve megújítás művészete az élet dinamikájának értékmentő és értékteremtő megmutatkozása egy településen – mindezekre jó példa Nagyvenyim az utóbbi években. Magyarország Kormánya 450 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatással segíti a település további gyarapodását.

Nagyvenyim

A koronavírus világjárványa hatalmas veszteségekkel terhelve a kort új és új kihívásokat állít elénk. De ettől persze még a régről meglévő gondok és dédelgetett álmok fontossága nem foszlik köddé egy településen. Egy ilyen nehéz időszak, mint a mostani túlélése a gyors és határozott reagálás és az alkalmazkodás képességén múlik egy anyagi forrásokban nem bővelkedő közösség életében. Attól, hogy a pandémia előidézte gondok és feladatok megoldása nem várathat magára, a békeidők munkafolyamában is elérkeznek a mérföldkövek, csak ezekre az állomásokra esetleg kicsit lassabban vagy döccenőkben zsúfoltabb útvonalon érkezik meg az élet vonata. Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere szerint valahogy így foglalható össze az a településvezetőként megélt kettősség, ami az önkormányzatok életére manapság jellemző.

A napokban megjelent kormányhatározatban foglaltakról kérdeztük a polgármester asszonyt, aki készséggel tájékoztatott minket a Nagyve­nyim számára megítélt támogatások hátteréről és tartalmáról.

Elmondta, hogy a térségfejlesztésben hosszú évek óta töretlen és tudatos munka folyik, amelynek koordinációja a megye szervezetrendszerén keresztül zajlik, és amelyhez a települések a maguk helyzetének ismeretében megfogalmazott fejlesztési elképzeléseikkel, valamint a megyei koncepciók véleményezésével járulnak hozzá. Ritkán megélt szerencsés helyzetekben az elérhető uniós támogatások preferenciái egybeesnek egy-egy település szükségleteivel, igényeivel, ám amikor ennek nincs meg a realitása, akkor kérdés igazán, hogy a nemzeti kormányok miként is viszonyulnak a társadalom kisebb egységei, például a települési önkormányzatok felé. A Magyar Falu Programban elérhető hazai források új dimenziót nyitottak a pályázati kompetenciákban esetleg nem dúskáló kisközségek számára, azonban még így is nagyon sok olyan, régről húzódó megoldandó probléma fájdíthatja a polgármesterek fejét, amelyek vagy azért, mert nagyon költségesek, vagy azért, mert nagyon egyediek, nem találhatnak forrásra a pályázati rendszerekben.

– Így van ez Nagyvenyim esetében is – mondta a polgármester –, ezek a kormányhatározatokban foglalt támogatások pontosan ilyen, évtizedes gondokat és csak egyedileg kezelhető feladatokat segítenek megoldani. Az ehhez szükséges szakmai és kormányzati egyeztetésekben segítségünkre voltak a térség közigazgatási, politikai vezetői, dr. Dorkota Lajos és dr. Galambos Dénes is, akiknek köszönjük a támogató közreműködésüket. Miről van szó ebben a körben? Két évvel ezelőtt csináltuk meg az iskolaépület energetikai korszerűsítésének II. ütemét. A tetőtéri ablakok cseréjekor és a tornacsarnok felújításakor szembesültünk vele, hogy a tető évtizedekkel ezelőtt kialakított tartószerkezete és a teljes héjazat állapota mindkét épületszárny esetében olyannyira megrongálódott, hogy a szerkezet állékonysága nem biztosítható már középtávon sem, miközben a pályázati támogatások a tartószerkezeteket érintő beavatkozásokra nem felhasználhatók. Világossá vált, hogy a gyermekek védelmében és a tanítás fenntarthatóságának érdekében ezzel a problémával az előttünk álló két éven belül meg kell küzdenünk. A most kapott 80 millió forint kormányzati támogatás nagy segítségünkre lesz ezek megoldásában.

Vargáné Kaiser Katalin hozzátette: – Hasonlóan nehéz kérdés az óvoda és a most épülő bölcsőde szomszédságában lévő, négy település szennyvizének továbbítását végző átemelő műtárgy műszaki problémája, amely borzasztó szaghatásával szintén évtizede keseríti a nagyve­nyi­miek életét. A közműrendszer fejlesztésére fordítható 70 millió forintos kormányzati támogatás most megcsillantja a reményt ennek megoldására. Egy település az életútja során a növekedési és fejlődési fázisok váltakozását éli meg. Ez alatt hol tudatosan kerül sor bizonyos körülmények kialakítására, hol pedig az élet, no és az anyatermészet alakítja ki ezeket a körülményeket. Nálunk a domborzat és a lakóházas övezetek beépítési viszonyai a csapadékvizek elvezetésében a problémát kezelni szándékozó településvezetőnek nagy nehézségeket, és a mérnököknek pedig erős fejfájást okoznak. A felszíni vízrendezéshez kapcsolódóan kapott 200 millió forintos támogatásból a legnehezebb helyzetben lévő települési területekről lefolyó csapadékvíz befogadási pontjait fogjuk kialakítani. Az előzőleg bemutatott fejlesztésekhez kapcsolódóan pedig az erre a célra kapott százmillió forint felhasználásával még sort kell kerítenünk az elmúlt esztendők szívmelengető fejlődése során kialakuló „Újarcú településközpontunk” különböző projektjeihez kapcsolódó parkolóépítési, burkolat- és járdafelújítási, zöldterület-rendezési kötelezettségek megvalósítására is. A fejlesztések operatív előkészítése, a szükséges tervezési munka már zajlik, a megvalósítás pedig mindannyiunk örömére a jövő év végéig le is fog zárulni.