Pótmaraton a kempingben

A járványhelyzet gyakorlatilag lenullázta a nyári hazai fesztiválszezont. A Rockmaraton stábja április végén jelentette be, hogy idén júliusban a dunaújvárosi Szalki-szigeten nem zúz majd a térség legnagyobb, magyar és nemzetközi rock, metál, punk, hardcore zenekarokat felvonultató tömegrendezvénye.

Az már korábban is közismert volt, hogy a Rockmaraton nem pusztán egy sokadik szereplő a zenei fesztiválok kínálatában, a Maraton fő bázisát, rajongói körében máig élő népszerűségét, legendáját a rendre visszatérő és összetartó közönség adja.

– Nem most kezdtük a rock­maratonozást, én például 2007-ben. Végig azon az álláspontont voltunk, ha a koronavírus miatt el is marad az idei fesztivál, mi akkor is lejövünk ide egy pár napra. Őszintén megvallva, arra azért én sem számítottam, hogy ennyien leszünk. Meglepett, hogy már péntek estére több mint százan jöttünk itt össze – említi a Pótmaraton egyik lelkes ötletgazda-szervezője, Bartucz Tóbi Csaba, aki kifejtette: – Ez a pár nap nekünk a találkozásokról, a közösségről szól. Zenét hallgatunk, beszélgetünk, sok-sok olyan barát, ismerős jön itt össze, akik évente egyszer a Rockmaraton alkalmával találkoznak. Nekünk ez nyári szabadság, a kikapcsolódás.

Sokan érezhettek Csabához hasonlóan, hiszen nemcsak Dunaújvárosból és a környékről érkeztek pótmaratonozók, hanem az ország minden szegletéből, összefutottunk olyan csapattal, amely Debrecenből autózott le a Szalki-szigetre. A nagy beszélgetések és a sűrűn érkező koccintások mellől természetesen nem hiányzott a rockzene sem. Az esetleges ízlésbeli és műfaji különbségeket tiszteletben tartva az úgynevezett „békés dühöngőnél” bárki előállhatott kérésével, ajánlatával az alkalmi rock­diszkóval. A rendhagyó maraton résztvevői vasárnap délelőtt bontottak sátrat.