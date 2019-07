Portugáliába utazhattak a perkátai gyerekek

Három ország települései között zajlik minden nyáron a diákcsereprogram. A perkátai fiatalok Portugáliába utazhattak ki az önkormányzat támogatásával a közelmúltban, hogy Figueiró dos Vinhosban töltsenek el egy hetet portugál és francia gyerekek társaságában.

A program három fél aktív kapcsolatának keretei között valósul meg: Magyarországról Perkáta, Portugáliából a már említett Figueiró dos Vinhos, Franciaországból pedig Saint-Maximin város fiataljai találkoznak minden évben a három település közül az éppen soron következőben.

A szervezők idén is kitettek magukért: a gyerekek ellátogattak Coimbrába, ahol az egyetemet és annak botanikus kertjét tekintették meg. A program további napjain Casal de S. Simaóba látogattak el, ahol 16–17. századbeli házak között sétáltak, s két strandra is elvitték őket vendéglátóik. Lisszabonban az Oceanariumban néztek körül, majd másnap eljutottak az óceánhoz is. Sportnapon is részt vehettek, s a búcsúesten a portugál gyerekek műsorral kedveskedtek vendégeiknek. A hazautazás napján a magyar gyerekeknek még volt idejük jobban körülnézni Figueiró dos Vinhosban.

– Megtekinthettük a régi templomot, a hatalmas teret és a rengeteg árust. Felemelő érzés volt egy olyan csodás helyen állni, ahol Szűz Mária megjelent három gyermeknek – számolt be Pavlicsek Jázmin az izgalmas kalandról.

A gyerekek élményekkel, új barátságokkal gazdagodva és sok szép emlékkel tértek haza Perkátára.