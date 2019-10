Polgármesteri köszöntő az Idősek Világnapja alkalmából

Az Idősek Világnapja alkalmából kiemelt tisztelettel fordulok minden dunaújvárosi idős és szépkorú polgárhoz!

A jó közösség tudja, mely értékeire büszke, és azt is tudja, hogy mindezért hálával tartozik elődeinek! Dunaújváros polgármestereként és magánemberként is fontosnak tartom, hogy az idős generáció bölcsességét megfogadva, együtt tegyük szebbé városunk és hazánk jövőjét! Helyi szinten is lehet tenni, és mióta Dunaújváros polgármestere lehetek az Önök bizalmából, igyekeztünk is tenni azért, hogy Önök a város megbecsült polgárainak érezzék magukat. Év mint év kiemelt kérdésként kezeljük az egyösszegű 5000 Ft-os támogatást, a szociális étkeztetést, a gyógyszertámogatást, és egyéb nyugdíjas kedvezményeket, de Magyarország Kormányának támogatása mellett a dunaújvárosi önkormányzat az idei évben hatezer forint távhőtámogatást is biztosít a városi nyugdíjasoknak.

Október elseje az Idősek Világnapja, mely a szeretet, és a megbecsülés ünnepe. Hiszem, az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a gyermekeinknek, a következő generációnak tisztelni az időseket. Itt, Dunaújvárosban is.

Isten éltessen minden magyar, minden dunaújvárosi embert az Idősek Világnapján!

Jó egészséget kívánok, tartalmas, aktív, szép éveket, sok közösen megélt élményt!

Cserna Gábor

Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere