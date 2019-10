Polgármesteri elismerésben részesültek a legkiválóbb tűzoltók

Kedd délután Cserna Gábor polgármester ellátogatott a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez, hogy átadja Dunaújváros MJV elismerését a legkiválóbb tűzoltók számára.

A különleges ülésen a kirendeltségvezető, Lóki Richárd tűzoltó alezredes és Vizi Ignác tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes fogadta a polgármestert és Mészáros László fideszes önkormányzati képviselőjelöltet.

Vizi Ignác köszöntötte az ülésen megjelenteket és átadta Magosi Lajos tűzoltóezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának üdvözletét, aki egyéb hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a díj­átadón. Megköszönte továbbá az önkormányzat nagylelkű támogatását és hangsúlyozta, a katasztrófavédelem és az önkormányzat kapcsolata jól működő, sőt, példaértékű.

Cserna Gábor elmondta, a közrend kiemelt kérdés a város ügyei között, és ez egy olyan témakör, ami kifejezetten foglalkoztatja a lakosságot. Úgy véli, a dunaújvárosiak biztonsága jó kezekben van. Lelkiismeretesen és jól végzik munkájukat a helyi tűzoltók, legyen szó akár a napi munkájukról, akár a városi rendezvényeken való, akár túlórában eltöltött részvételről, vagy a jogszabályok előkészítéséről. A kapcsolat az önkormányzat és a katasztrófavédelem között kiváló, a polgármester külön kiemelte a jól működő kommunikációt a 2011-ben „Dunaújvárosért-díjjal” kitüntetett Lóki Richárd parancsnok úr aktív kommunikációját, együttműködő készségét.

Cserna Gábor azzal fejezte be beszédét, hogy megígérte, a múltban több alkalommal is megítélt önkormányzati támogatásra a jövőben is számíthat a városi kirendeltség. Ez alkalommal ötmillió forintot ajánlott fel Dunaújváros MJV önkormányzata a legkiválóbban teljesítő tűzoltók számára, amit egyöntetűen szavazott meg a közgyűlés. A polgármester leszögezte, ilyen nemes célokra mindig lesz költségvetése a városnak.