Platánirtás Dunaújvárosban

Több alkalommal beszámoltunk arról, hogy a Duna-parti város fő utcájában, a Vasmű úton egy fa kivételével kivágták a platánokat.

Nem tisztünk egy kiváló írás elé bármit hozzátennünk, de ide kívánkozik az, hogy ennek szerzője a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője Dunaújvárosban, illetve annak elődjében Sztálinvárosban született és elkötelezett lokálpatriótakért fogalmazta meg gondolatatit. (társoldalunkról, a feol.hu-ról átvett anyag)

Bár novemberig nyúlik vissza a történet, sajnos aktualitásából semmit sem veszített. Napokig tartó esőzés után erős széllel érkezett egy újabb front, s az egyik, beteg belsejű fa gyökerei megroppantak, és a platán eldőlt még tavaly.

A város megválasztott önkormányzata úgy döntött, hogy kivágatja a Vasmű úti fákat. E merész döntést tettek követték, és a platánsort kiirtották.

Néhány adat: 810 méter hosszan, egymástól 8-10 méter távolságra ültetett platánfákról van szó. A fák mindegyike 70 év körüli, ami azonos a város alapításának idejével, így 1952-ben az említett platánok már ott álltak az út mellett. A 2019 novemberében meghozott döntés értelmében csak egy fának kegyelmezett az új testület, annak is csak azért, hogy emléket faraghasson belőle valaki.

Végignéztük a friss fűrésznyomokat a megmaradt csonkokon, és két fa kivételével valamennyi egészségesnek látszik. A testület információink szerint arról is döntött, hogy a kivágott fákat beoltják, hogy gyökérzetükből nehogy új fák sarjadhassanak.

Megkérdeztük a kivágás engedélyezésével kapcsolatosan a megyei kormányhivatalt, s az alábbi választ kaptuk: „Önkormányzati hatáskörű ügyek esetében, ha a jegyzővel mint hatósággal szemben kizárási ok merül fel, akkor ezt a felügyeleti szervének kell bejelentenie. A felügyeleti szerv a jegyző esetében a megyei kormányhivatal. A kormányhivatal jelölhet ki más eljáró hatóságot, kizárási ok bejelentése esetén. Jelen ügyben a kizárási ok jelzése nem történt meg.” Tehát a jegyző saját hatáskörben járt el az új testület támogatásával.