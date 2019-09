Perkátai siker a Kapa-kupán

Nemrég volt a 2019-ben már az V. Sárosd Kapa-kupa versengés.

Hatalmas érdeklődés mutatkozott a viadalra, hiszen a rajthelyek 5 nap alatt elfogytak, így hatvan futamot láthatnak a vendégek. A versenyzők 12 megye 38 településéről érkeztek, 54 gazda és 6 gazdasszony próbálta meg elhódítani a Kapa-kupát, vele járó elismerést és az értékes díjakat. A 600 méteres pályán a jól bevált akadályok mellett újabbakat is elhelyeztek, próbára téve a gépeket és hajtóikat.

A szakmai kiállítók is mind többen vannak, a kerti gépes piac meghatározó szereplőivel is találkozhatnak az érdeklődők. A rendezvény számos gyerekprogrammal erősödött, a felnőttek pedig kuriózumként csilipaprikaevő-versenyre is nevezhettek. Állandó eleme a Kapa-kupának a veterán láncfűrészes bemutató, a láncfűrészes fafaragás, a Kézműves utca vagy a gasztroudvar.

A perkátai Szabó Vanda Rebeka idén újra kiérdemelte a legeredményesebb női versenyzőnek járó különdíjat. A verseny trófeája Kálozra került, a második helyezést a perkátai ifjabb Szabó Tamás érte el.