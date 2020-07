Példaértékű támogatás a helyi kórház számára

Az OTP Csoport az évtizedek óta számos kiváló eredményt felmutató Humanitás Alapítványon keresztül 400 millió forintot adományoz orvosi műszerek és eszközök beszerzésére öt hazai kórháznak. A kiválasztott egészségügyi intézmények között van a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház is, amely csaknem 75 millió forint értékben kap orvosi eszközöket.

Dr. Mészáros Lajos, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az állami és EU-s fejlesztéseket leszámítva ilyen mértékű magánadományt még nem kapott a dunaújvárosi kórház.

– Az orvosi, orvostechnikai készülékek hamar elavulnak, másrészt a technikai fejlesztések is folyamatosak, így szükség van ezen eszközök folyamatos cseréjére, fejlesztésére. Az OTP Csoport és a Humanitás Alapítvány segítségével erre most lehetőségünk nyílik, köszönet ezen nagyvonalú segítségért.

Németh József, az OTP Bank Észak-dunántúli Régió vezetője kifejtette:

– Az OTP Csoport a kihívásokkal teli időszakban azokat igyekezett segíteni, támogatni, akikre kulcsszerep hárult a védekezésben, kiemelve az egészségügyi és oktatási intézményeket, illetve akiket eleve nagyon nehéz helyzetben értek a világjárvány következményei, így olyan gyerekeket, családokat, akiknél nem állt rendelkezésre az anyagi biztonságot adó háttér. A magyarországi segítségnyújtás mellett Szerbiában, Bulgáriában, Romániában, Montenegróban, Moldovában, Horvátországban – ahol nemcsak a globális járvány, hanem a fővárost, Zágrábot érintő márciusi földrengés is hatalmas károkat okozott – kórházaknak, rászoruló időseknek, családoknak nyújtott pénzbeli támogatás, orvosi eszközök, lélegeztetőgépek, mentőautó, több ezer ételcsomag formájában jelentett kézzelfogható azonnali segítséget az érintett lakosságnak a helyi OTP leánybankoktól érkező felajánlás.

Dr. Nagy Krisztina, a Humanitás Alapítvány vezetője ismertette az alapítvány munkáját, és az utóbbi években végzett tevékenységét.

– Jelenlétünk nem pusztán egyszeri támogatást jelent. Hosszabb távon is szeretnénk segíteni a dunaújvárosi kórház munkáját. Az OTP Csoport évek óta Magyarország egyik legnagyobb, milliárdos nagyságrendű adományozója; felelős vállalatként gazdasági erejének és regionális súlyának megfelelően nemcsak a hétköznapokban, de azokban az időszakokban is érdemi segítséget nyújt, amikor az összefogás és az együttműködés, a támogatás kiemelten fontos, itthon és a tágabb, régiós környezetünkben is.