Pedagógus Oscarral a zsebében taníthat

Az V. Modern Pedagógus Konferencia online eseményén átadták a Pedagógus Oscar-díjakat, ebben az évben csak virtuálisan. Fási Erika, az Arany iskola tanítója kategóriájának győzteseként került ki.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

A hónap közepén tartották a legjobb pedagógusokat elismerő Pedagógus Oscar-díj-átadót, ahol a 2000 jelölésből a top 15-be két dunaújvárosi tanítónő, Fási Erika és Arnold Erika is bekerült. A szülők, tanítványok jelölése után az elismert pedagógiai szakemberekből álló szakmai zsűri (köztük Antaliné Miss Lilla) döntése alapján kerülhettek a legjobb 15 közé, majd videós bemutatkozásukban ismerhette meg őket a nagyközönség is. Fási Erika, az Arany János Általános iskola tanítója el is nyerte ezt a rangos elismerést.

Fási Erika közel 40 éve tanít, ez nem csak munkája, de hivatása, szenvedélye is. Igyekszik tudását is továbbadni, megismertetni a legnépszerűbb felületek használatát. Egyáltalán nem számított az elismerésre, még arról sem tudott, hogy egyik kedves, fiatal munkatársa úgy érezte, hogy megérdemelné, és jelölte erre a rangos díjra. Jellemzést is írt, hogy miért gondolja úgy, hogy érdemes rá. Ha ez még nem lenne elég, a jelöltnek is kellett írnia egy rövid bemutatkozást. Számára mégsem ez volt a legnehezebb, egy videót is kellett készítenie, amiben önmagáról beszél, márpedig ezt a legkevésbé sem szereti.

Arra a kérdésre, hogy milyen sarokpontok voltak pályafutása során, amikre igazán büszke, csak annyit mond: „Én egyszerűen csak tanítani akartam mindig. Már gyerekkoromban is erre készültem, már akkor szerettem a kisebb gyerekeket pátyolgatni. Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Nagyon szívfájdító, hogy már csak három év van, és azt érzem, hogy bennem még nagyon sok energia, tettvágy, tanulni vágyás van. Biztos, hogy nyugdíj mellett visszajövök tanítani. Szeretem csinálni, bár egyre nehezebb pedagógusnak lenni, és nem is ugyanazt kell csinálni, mint amikor kezdtem nyolcvankettőben. Négyévente meg kell újulni, ennyi idő alatt is látni, hogy más az újabb generáció. Nekünk is más módszerek, eszközök kellenek.”

Fási Erika folyamatosan képzi magát. Most éppen a Genially felületével ismerkedik, remek interaktív feladatokat készít. Kifejezetten törekszik arra, hogy a gyerekeket megtanítsa az okoseszközeiket okosan használni, így a tanításba is bevonja ezeket. Előfordul, hogy a gyerekek csak ezeken kapják a feladatokat abból, amit egész héten tanultak. Sokkal gyorsabban és lelkesebben végzik el. Egyelőre otthonról hozzák az eszközöket, de szeretnék, ha lenne egy osztályra való tablet számukra az iskolában. Az elkészült feladatokat a többiekkel is megosztja közösségi felületeken, sokan használják is, megkönnyíti a matematikaórát, és nagy segítség a betűtanításhoz. Sőt, oktatóvideókat is készít!

Kollégái, főnökei vele együtt örültek a sikerének. Az Arany iskolát nagyon szereti, már több mint 30 éve tanít ott, a második otthonának tekinti. A város legjobb iskolái közé sorolja. Örül a díjnak, de most az tölti ki az életét, hogy két hónapja nagymama lett.