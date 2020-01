Pártbeszéd helyett párbeszéd!

Fejér megye 4. sz. választókörzetében 2020. február 16-án időközi országgyűlési választások lesznek, amelynek egyik független jelöltje Iváncsa választott vezetője, az a Molnár Tibor, aki már egy nagyobb közösség élén, polgármesterként is bizonyított. Pontosan tudja, hogy ebben a szerepben egy közösség vezetőjének együtt kell működnie a többi település vezetőivel. Molnár Tibornak egy kivételével mindegyikkel sikerült is. Facebook profilján meg is osztotta ezt.

„Úgy tűnik: a jó viszonyhoz két ember kell, a rosszhoz egy is elég! Jószándékkal mentem, egy kis szomorúsággal jöttem el a dunaújvárosi városházáról. Végre kaptam időpontot Pintér Tamás jobbikos polgármestertől, hogy miután a választókerületem valamennyi településének vezetőjével már egyeztettem képviselőjelölti programomat, s kiegészítettem azt, vele is megbeszéljem, egyeztessem a város fejlődése, fejlesztése érdekében az elképzeléseimet, s kérjem, hogy küzdjünk együtt egy fejlettebb, élhetőbb Dunaújvárosért! Egyelőre – szándékomtól eltérően – nem az került szóba, ami összeköt, hanem inkább az, ami elválaszt bennünket. Ettől függetlenül minden erőmmel és tehetségemmel azon leszek, hogy – ha lehetőséget kapok rá – a régió szempontjából meghatározó Dunaújváros fejlesztési elképzeléseit sikerre vigyem! Engem nem köt a pártfegyelem, csak a tenni akarás! Pontosan tudom, hogy a régió és Dunaújváros csak együtt fejlődhet!”

Dúl az osztályharc. Pontosabban a választási kampány. Több induló, többféle intellektus a pályán. Vannak a választókerületen belülről nevezettek, és van közöttük olyan, aki a választókerület határain túlról, egyenesen a fővárosból érkezett idegenlégiós, nota bene, aki Dunaújváros jelenlegi polgármesterének „jobbkeze”. Nos ez a nem éppen szentnek nevezhető jobb kéz Kálló Gergely, a Jobbik ifjúsági tagozatának egykori alelnöke (a jobbikos országgyűlésiképviselő – jelölt – a szerk.), aki korábban hűséget fogadott a hírhedt Betyársereg szélsőséges nézeteket valló vezetőjének, Tyirityán Zsoltnak, aki egyszerűen fogalmazott vele kapcsolatban: Kálló Gergely elvtelen és jellemtelen lépést tett a baloldali pártok támogatásának elfogadásával, megszegte neki tett korábbi kinyilatkoztatását, nevezetesen: „Az én közvetlen környezetem nagy tisztelettel adózik felétek és mindent megteszünk azért, hogy ne generálhasson senki közöttünk feszültséget”, írta Kálló, aki ezzel „szembeköpte magát”. Ehhez azért nagy bravúr kellett, de neki ez is sikerült. Persze idézve egykori főnöke, Novák Előd véleményét róla ez nagy teljesítmény annak tükrében, hogy Kálló Gergely ambíciói messze meghaladják képességeit. Ám nem szabad lebecsülni őt, hanem meg kell mutatni a környezetének, és a választóknak, hogy ezzel a mentalitással, ezzel az emberrel (m)eddig lehet eljutni. Tevékenysége erre is elegendő példa.