Parkolók és járdák épülnek

Újabb értékkel, huszonegy új parkolóhellyel, mellettük térköves járdával, a fákat körülölelő ágyásokkal gazdagodott a Technikum városrész Gábor Áron utcája.

Nagy Zoltánné, a körzet önkormányzati képviselője kíséretében Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere is megtekintette a vége felé közeledő beruházást. Mint mondta, az egyik nagyon forró, nyári napon járt itt utoljára, akkor javában dolgoztak a kivitelező cég szakemberei a parkolók kialakításán, a járda akkor még nagyon rossz állapotban volt.

– Az élményfürdő, az uszoda, a szabadstrand, a zöld rendelő nagyberuházásaink voltak – hogy csak néhányat említsek közülük –, ám az ilyen nagyok mellett fontosak számomra a kisebb volumenűek, hiszen ezek a lakók életében talán ugyanolyan meghatározóak, mint egy városéban a nagyberuházások. Járdák felújítására, parkolók építésére, szemetesek kihelyezésére gondolok. Gratulálok Nagy Zoltánnénak a körzete fejlesztéséhez, látom, hogy itt, a Gábor Áron utcában a járda letakarítása és a fák körüli ágyások rendbetétele van már csak hátra, hiszen a parkolók elkészültek.

– A lakók régi kérése teljesült ezekkel az új parkolóhelyekkel, hiszen sok az autó és kevés volt eddig a megállóhely. Örülök a Táncsicsban létesített új megállóhelyeknek is. Dolgozunk a folytatáson is, nagyon szeretnénk más utcákban is hasonló megoldást találni az autósok életének könnyítésére. A Bocskai 22–34. lépcsőházakhoz a feljutás volt nehéz eddig, most ezen javítottunk jelentősen. Az Eötvösről a Weiner Tibor körútra kivezető járda szintén megújult, térköves lett.

Talán mondanom sem kell, hogy a parkolókon kívül a járdafelújítások folytatását nagyon fontosnak tartom a körzetben. Közben a lakók kikapcsolódását is szem előtt tartom. A Bánki régi, bezárt épületének néhány termét már hasznosítják. A foci- és teniszpálya viszont egyelőre kihasználatlan. Azt szeretném olyan állapotúra feljavítani, hogy sportolásra használható legyen a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt.