Parádésan mutatkoztak be a művészeti iskola növendékei

A gyanútlan kávéházi és a dunaújvárosi Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola meghívott vendégei óriási meglepetésben részesültek a Corner teraszon szerdán délután. Egy művészeti bemutatót kaptak, amivel az intézet diákjai szolgáltak az összegyűlteknek.

Utólag is nehéz lenne megállapítani, hogy kik voltak az igazán szerencsések: a vendégek, akik a délutáni kávé időszakában egy könnyed, de imponálóan magas színvonalú hangszeres bemutatót élvezhettek, vagy a diákok, akik a rövid bemutatkozásukon karnyújtásnyi távolságból érezhették a jóindulatú közönség figyelmét. Külön kategóriát képviseltek a képzőművészek, akik rendhagyó módon szót is kaphattak, hogy bemutassák önmagukat, mielőtt az érdeklődők a kávéházba lépve megcsodálhatták az alkotásaikat.

Kurina Laura, az iskola igazgatónője, aki ihletett módon, tele a diákjai iránt élő szeretettel, házigazdaként lépett a közönség elé, ezt is elmondta.

– A Corner kávéház tulajdonosaival már korábban kialakítottuk azt az együttműködési módot, amit a járvány sajnos felülírt, lehetetlenné tette azt. A terveink szerint a képzőművészeink alkotásainak rendszeresen, egy-egy időszaki kiállítás idejére helyet biztosítanak, hogy azt a vendégeik, illetve a művekre kíváncsiak láthassák. Ezen a napon folytatjuk a hagyományt. Izgalommal és örömmel mutatjuk be a tanítványaink legfrissebb munkáit.

– Erre az alkalomra egy kis plusz produkcióra is lehetőséget kaptunk: tehetséges zongoristáink és gitárosaink élő bemutatkozására. Számunkra mindegyik előadónk nagyon fontos, de arra különösen büszkék vagyunk, hogy a gitáros tanulmányait nálunk kezdő Marics Tamás, a kimagasló sikerrel elvégzett egyetemi tanulmányait követően nálunk fog tanítani, és ebben a műsorban is bemutatta a tudását. A képzőművészek munkáját az idei tanévtől új mester Kiss Anna – a városunk fiatal művész generációjának kiemelkedő tagja – fogja irányítani.

– Most ismerkedek az eddigi alkotásaikkal illetve a személyiségükkel. Nagy feladat vár mindegyikőnkre. Azt ígérem, hogy szeretni fogom őket, de szigorú is leszek, ha a helyzet úgy kívánja majd. Azt szeretném, ha céltudatosak lennének, mert az nagyon fontos jellemzője a leendő művészeknek. Azt is szeretném, ha hallgatnának a jó szóra, de mellette megpróbálják a saját útjukat is járni. Visszagondolva én is valami hasonló típusú voltam. Tehát emlékszem azokra az időkre, ezért megtudom érteni őket. Az is fontos az eredményes együttműködésünkhöz és a fejlődésükhöz. Belátó típus vagyok, és ezért, ha építő kritikát hallok, azt alaposan végiggondolom a mai napig. Szeretném, ha ők is hasonlóképpen tennének, fölvállalnák a sikereiket és a tévedéseiket egyaránt.

Az ifjú képzőművész tehetségek közül hárman a megnyitón is megjelentek. Kimondhatjuk, hogy büszkén várták az elismerő szavakat, és talán egy kicsit feszültek voltak a várható kritikák súlya miatt. Ez a délután viszont a mosolygásé maradt. Az ott frissen elhelyezett alkotásokról íme a készítőik véleménye:

Fink-Piros Bálint elmondta:

– A Petőfi iskola tizennégy éves tanulója vagyok. Egész életemben rajzoltam, a most kiállított képem, ami a fantáziámból született, egy nap alatt készült el. Vászonra dolgoztam, lakkfilccel. Büszke vagyok rá.

Varga Flóra Esztertől tudjuk:

– A Széchenyi gimibe járok, 9.a-s vagyok. Sok alkotásom van, de most csak három került bemutatásra. Az egyik csak egy különleges faligráfiai rajz, egy felirat. Van egy olyan is kiállítva, ami tényleg az én karaktereimet ábrázolja, és tényleg egy jó rajz…

Ürmös Molli a következőket mondta el lapunknak:

– A Szabó Magda Általános Iskola tanulója vagyok. Kiskorom óta rajzolok, de itt, a művészetiben is már elsős korom óta járok. Egy alkotásomat választhattam ki erre a kiállításra. A nyár elején kezdtem bele, és nemrégen fejeztem be, elégedett vagyok vele.