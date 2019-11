Pangott a héten a piac, üres standok egymás után

Mondhatnánk őszi álmát aludta a héten a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcs­piac. Hogy mire alapozzuk ezt a megállapításunkat? Az e heti piaci körképünkön azt tapasztaltuk, igen hiányos a piac árus és vásárló téren egyaránt.

Volt olyan sor, ahol mindössze egy standra került áru, de a füstölt húsos, savanyúságos sor is igen foghíjas volt. De beszéljünk arról, amit láthattunk. Ami bizonyos, a mindenszenteki, halottak napi árubőség, vásárlói roham elcsitult, az év végi hajrá pedig még nem kezdődött meg, bár két standon már megjelent egy kis karácsonyi „előzetes”, az ajtódíszek 1200 forinttól, az adventi koszorúk 3500-tól kaphatók. Sőt, a napokban megjelent a szaloncukor is. Az ezüst csomagolásos retró konzum kétezer forint, a jobb minőségek 3000 forint felett kezdődnek, de 4000 forintért is vehetünk egy kilót.

Érdekes, egy kicsit visszajött a piacra a tavasz, a saláta (200 forint), a retek (200-250 forint), az újhagyma (200 forint), a spenót (850 forint) képében. A hagyma, a burgonya most már hónapok óta stagnál (200-350 forint kilója). A paradicsom és a paprika ára elég szélsőséges, de az mindenképpen jó hír a vevők számára, hogy egészséges lecsópaprika kilóját még mindig lehetett 300 forintért kapni, és jó minőségű paradicsom is vásárolható 450 forintért. Vagyis mintha a dunaújvárosi piac szembe menne az országos tapasztalatokkal, ugyanis a héten olyan híreket is lehetett olvasni, hogy az ország több nagy piacán nyár óta negyvenszázalékos árnövekedés történt. Nos, az bizonyos, ez a dunaújvárosira nem érvényes.

A gyümölcsök között most az alma az úr, 180 forintért már valamire valóból lehet egy kilót vásárolni, de 350 forintnál drágábbat nem lehetett látni. Körtéből is nagy a választék, de ott az árak jóval magasabbak, átlagban 500-600 forintért már hozzájuthatunk egy kilóhoz abból a fajtából, amit szívesen hazavisz az ember. Szőlő már csak import van, 600 és 800 között „vesztegetik” kilóját az árusok.

Lassan a háztartásokban elkezdődnek a karácsonyi előkészületek, már sokan azon gondolkodnak, mi és hogyan kerüljön az ünnepi asztalra. A sütés nem lesz olcsó mulatság, a mák az idén a „szegények” célpontja, hiszen az „csak” kétezer forint körüli áron kapható – természetesen kilogrammról beszélünk. A mandula és a mogyoró (nem a földi az 1200 forint) általában jóval négyezer forint felett van kilónként. A húsboltokból sem jókedvűen távozhat az ember. A marhahús tartja az árát, 2200 körül már szép comb kapható. A sertés vesszőfutása továbbtart, egyre drágább, közel járunk ahhoz, amit szeptemberben jósoltak az agrárszakemberek, hogy a sertés hamarosan elérheti a marhahús árát (karaj már 1890 forintért is van, bár igaz, nem ez az általános). Ami ugyancsak nem túl biztató a baromfi ára is elindult felfelé. Itt tartunk most, és kíváncsian várjuk, mit hoz majd az ünnepi forgatag.