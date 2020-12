Palackban hoztak áldást a kórházi dolgozók számára, ezzel is megköszönve munkájukat

A karácsony közeledtével egyre többen gondolják úgy, hogy az egészségügyben sokszor már emberfeletti munkát végzőket a maguk módján megajándékozzák.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A mindannyiunk nevében mondott köszönet és hála mellett kisebb és nagyobb ajándékokkal.

Az adományozók sorába állt Tomolik János és családja is. A régióban, sőt országosan is egyre ismertebb és elismertebb borászatot jegyző, bölcskei székhelyű vállalkozástól nem szokatlan a jótékonykodás és a társadalmi szerepvállalás. Pakstól Dunaújvárosig rendszeresen támogatnak nemes ügyeket, karolnak fel civil szervezeteket, a térségben működő sportegyesületeket.

– Úgy gondoltuk, ebben a helyzetben mi is szeretnénk a magunk módján köszönetet mondani a frontvonalban dolgozóknak. Hiszen mindenki számára fontos, ha csak gesztusértékűen, de elismerjék a munkáját, különösen azoknak, akik a járvány második hullámának csúcsán is életeket mentenek, koronavírusos betegeket gyógyítanak. Éppen ezért gondoltuk, hogy borászatunk egyik kiemelt, nagyon kedvelt tételéből hozunk egy-egy palackkal az intenzív, az aneszteziológiai és sebészeti osztályon dolgozók számára – mesélt az indítékról Tomolik János az átadás előtt, ami múlt pénteken volt.

A cégvezető azt is elárulta, azért esett a választás a Szent Pantaleon Kórházra, mert egyrészt mindhárom lányuk itt született, s nagyon jó emlékekkel gondolnak vissza feleségével az intézményre, másrészt személyes kapcsolataik is vannak az itt dolgozókkal.

Az ünnepélyes átadás stílszerűen az új szárny aulájában az ott felállított karácsonyfa előtt volt. Mindezt teljesen „életszagúvá” tette, hogy közben a mentőkkel folyamatosan érkeztek a betegek az épületbe.

Tomolik János és Tomolik Jánosné meleg szavakkal adták át ajándékukat az érintetteket képviselő Gál Erzsébetnek, Kovács-Gere Andreának és Kovács Gyöngyinek, kiemelve, hogy talán karácsonykor kicsit el tudják felejteni a hétköznapokat, amihez ők is szeretnének hozzájárulni. Talán nem véletlenül áldás nevű borukkal, amire nagyon sok gondot fordítanak, mint a kórházban dolgozók a betegekre.

– Átvitt értelemben is kívánjuk, legyen áldással kísért ünnepük és kísérje el önöket a munkájuk során is, amit mindannyiunkért tesznek – zárta gondolatait Tomolik János.