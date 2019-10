Paks II-nek is fontos lehet az elektromobilitás elterjedése

Az Ewave eMobility Show nyitónapján részt vett Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter is.

– Miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a rendezvényen?

– Eleve jóban vagyunk a dunaújvárosi kollégákkal, az egyetemmel külön együttműködési megállapodást kötöttünk a szakemberképzésre. Paks II Akadémia néven képzési együttműködés jött létre az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök elnevezésű szakirányú továbbképzésre. De a várossal is jó a kapcsolatunk, amit napi szinten kell tartanunk. Az elektromobilitás pedig rendkívül fontos. Egyik alappillére a tiszta, szén-dioxid-mentes kibocsátás, de nekünk külön fontos, mert termelni fogunk kétezerötszáz megawatt teljesítménnyel az atomerőműben, és ehhez jönnek még a naperőművek is. Tehát nekünk szükségünk van arra a rendszerszabályozás, üzembentarthatóság szempontjából, hogy olyan fogyasztóink legyenek, amelyek akkumulátorosak. Ugyanis a termelési ingadozást ki kell egyensúlyozzuk. Nappal lesz több ezer megawatt a naperőművekből, de amikor sötét lesz, csak az atomerőmű kapacitására számíthatunk, meg a hagyományos erőművekre. Ehhez a legjobb megoldás, ha mind az elektromos hulladékgyűjtő autókat, mind az elektromos buszokat, mind az elektromos autókat olyan vezérelt hálózaton keresztül töltjük, amit rendszeroptimumon tudunk kihasználni, hogy mindig a felesleges villannyal töltsük ezeket a berendezéseket. Ez mindenkinek kölcsönösen előnyös, gazdaságilag optimumra tudjuk járatni a rendszert és az ipar olcsó áramot kaphat. A jövő az elektromobilitásé, de Magyarországon különösen nagy szerepe van, hiszen ha a megújuló és az atomerőmű közé ezt jól illesztjük be, akkor megoldást jelenthet. Az osztrákoknál ezt elvégzik a víztározók, nálunk ezen berendezések akkumulátorai láthatják el ezt a feladatot.

– Ezek szerint a termelés elég, a tárolás a kulcskérdés?

– A rendszerek együttműködését kell majd megvalósítani. Sose voltunk a megújuló energiaforrások ellen, csak együtt kell működniük az atomerőművel. Nekünk természeti adottságaink nincsenek, mint Ausztriának, ahol szivattyús tározókkal, duzzasztókkal meg tudják oldani. Nekünk meg kell oldanunk, hogy amikor nyolc év múlva üzemelni kezd a két új blokk, akkorra olyan fogyasztói igényünk legyen, akár a különféle elektromos járművekkel, vagy a hőtárolós megoldásokkal ki tudjuk egyenlíteni a villamos energia ingadozását.

– Várhatóan Putyin látogatásakor téma lesz Paks is?

– Mindig téma, amikor találkozunk. Az a fontos, hogy a két vezető, Orbán Viktor és Vlagyimír Putyin mindig ráerősít, hogy ez a beruházás töretlenül megy előre. Azt is rendre megerősítik, hogy persze a határidő nagyon fontos tényező, de a legfontosabb a minőség. Jó minőségű engedélyeztetési terv, amiből jó minőségben megépíthető legyen az erőmű, ami biztonságosan működhet hatvan évig. Nekünk ezen kell dolgozni. Az orosz partner építi a világon a legtöbb erőművet, a legtöbb megrendelést ők kapják. Persze nincsenek könnyű helyzetben, mert ebből következően a mérnökök leterheltsége is nagyon nagy. Egy kis csúszás ebből is összejött. Emellett a brüsszeli bizottság is tizenhat hónapra leállította a munkát. Mindezek ellenére október másodikán meg fogjuk kapni az összes tervdokumentációt, amivel majd az engedélyeztetést el tudjuk kezdeni.