Óvjuk állatainkat a tűzijáték alatt!

Nagyon zavarja a kutyát, a lovat az augusztus 20-ai tűzijáték. Kutyáknál adott esetben jól jöhet a nyakörvön levő, névvel ellátott biléta és az azonosító chip, de lehetőleg maradjunk velük! – tanácsolták állatmentők, állatorvosok.

– Úgy figyeljünk állatainkra, házi kedvenceinkre az augusztus 20-i tűzijátéknál is, mint szilveszterkor – javasolták az állatmentők.

A kutyákat soha ne vigyük magunkkal a durrogatás helyszínére. Zárjuk be őket otthon, de az a legjobb, ha velük maradunk, mert a jelenlétünk megnyugtatja őket. A lovak hasonlóképpen viselkednek ilyenkor, mint a kutyák, őket is nagyon zavarja az erős hang. Ezeket az állatokat is helyezzük el biztonságosan. Kérjük ki állatorvos tanácsát is arról, hogyan vészeljék át nyugodtabban az estét. A macskák nyugalmát nem zavarja különösebben a tűzijáték. Ha mégis eltűnik házi kedvencünk, azonnal hívjuk a gyepmestereket, állatmentőket, illetve az állatorvost, mert a legtöbb állat eltűnésekor őket értesítik, olvasható a veol.hu cikkében.

– Csak rajtunk, embereken múlik a sorsuk, biztonságuk – fogalmaztak az állatmentők, az állatorvosok.