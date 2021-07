Ötvenöt évvel ezelőtt nyílt meg a kemping Dunaújvárosban

„A Hídépítő Vállalat dolgozói megkezdték az első osztályú autós és vízi kemping építését a Szalki-szigeten. Egyelőre 200 személyes táborhelyet létesítenek a Duna-parton. A tábor területén a sátorhelyek mellett nem csak mosdóhelyiségeket építenek, hanem fa- és beton víkendházakat is állítanak fel” – írta a Dunaújvárosi Hírlap 1966. március 19-én.

A kemping „felépítésének” határidejét 1966. szeptember 30-ában határozták meg. Ehhez képest a Hírlap már 1966 júniusában arról írt, hogy a kempinget még a nyáron, jelesül június 20-án ünnepélyes keretek között átadhatják. Nyár elejére ugyanis elkészült a kemping központi épülete, amelyben zuhanyzókat, irodákat, raktárakat, éttermet és konyhát rendeztek be. És megérkeztek a faházak is, „amelyekben a kényelmesebb kempingezőket helyezhetik el. A kemping felszereltségéről így nyilatkozott a lapnak a Dunaújvárosi Idegenforgalmi Hivatal főelőadója akkoriban.

„Első osztályú autós táborhely lesz vízvezetékkel, zuhanyozóval bekerített táborhellyel. Az elhelyezés részben sátrakban, részben faházakban történik. A faházak háromszemélyesek, pótággyal négyszemélyesek lesznek. Modern berendezés: laticellás heverők, szekrény, asztal, villanytűzhely várjak a táborozókat. Az egész kemping 300 férőhelyes lesz a sátrakkal, jövőre pedig még 10 faház felállítását tervezzük.”

Ugyanitt írt az újság a szabadstrandról is, amely a kemping fontos részét képezi: „a sziget északi csúcsának átvágásával, a holtág kotrásával a sziget nyugati partján még az idén elkészül a szabadstrand.” Mivel, mint a korabeli sajtóból kiderült, a kempingházak berendezései késve érkeztek, így a július 10-ei megnyitót is el kellett halasztani tíz nappal. De vendégek már a hivatalos megnyitó előtt is érkeztek a kempingbe.

Ennek már 55 éve. Az eltelt időben a kemping volt nagyon magasan és nagyon mélyen, ennek a városlakók tanúi lehettek. 2015 júniusában Cserna Gábor polgármester a kemping újranyitó ünnepségén arról beszélt, hogy „még a ’80-as években a lengyelek, a németek, és más szomszédos országok lakói körében mennyire népszerű úti cél volt az újvárosi kemping. Aztán idővel kevésbé foglalkoztak a hellyel, nem gondozták, elhanyagolták. Néhány éve elhatároztuk, hogy a kempinget, a szabadstrandot visszaadjuk a városlakóknak, hogy ­kedvükre használhassák a Szalki-szigetet. Önkormányzatunk minden évben biztosított forrást újabb fejlesztésre. A szabadstrand után most a kemping is a városlakók és minden kirándulni, pihenni vágyó rendelkezésére áll. A fejlesztéseket a jövőben is folytatjuk, amit meg kell tölteni tartalommal, rendezvényekkel, programokkal, hogy ismét közkedvelt üdülőhellyé váljon városunk eme csodás zöldövezete.”

Újraéledt tehát a kemping, ahol 2016-ban megépült a szaunapark is. A volt Remix épületének felújítása egyéb fejlesztések mellett, hála a Modern Városok Programnak, ma is folyik. A kemping pedig országos és nemzetközi hírű és rangú eseményeknek lett otthona.