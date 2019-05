Ötvenkét témakört tárgyal csütörtökön a közgyűlés

Az önkormányzat múlt évi költségvetésének végrehajtási rendeletével kezdi a közgyűlés a csütörtöki döntéshozatali munkát 9 órakor.

A napirendre tűzött 52 témakör között az elején még rendeletmódosítások szerepelnek, majd több tételben is foglalkoznak a képviselők a helyi nagyberuházásokkal, egyebek mellett tárgyalnak a Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Welness- és Gyógyászati Központ mellett projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről is. Szó lesz a Hengerész utcában kialakítandó játszótérről, helyiségek és lakások bérletéről és a díjhátralékokról, a katolikus templom ólomüveg ablakaihoz igényelt hozzájárulásról, továbbá elbírálják a közgyűlés tagjai a szociális és egészségügyi, az oktatási és ifjúsági, valamint a közművelődési alapítványok támogatási pályázatait. Több önkormányzati tulajdonú kft. éves beszámolója és üzleti terve is terítéken lesz, illetve más napirendi pontok mellett dönteni kell a Dunanett önkormányzati tulajdonrészéről is.