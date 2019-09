Ötmillió forintra is büntethetik a parlagfűves „gazdákat”

Egyre több embert és egyre jobban érint a pollenkoncentráció, szeptember elején országos csúcsot döntött, az utóbbi napokban egy kicsit a hidegfront hatására csökkent, de az allergiások nem nyugodhatnak meg, október végéig tarthat a szenvedésük.

Magyarországon körülbelül két és félmillió allergiás beteg van, ebből egymillióan érzékenyek a parlagfű pollenjére, tehát látható, hogy ez a legjelentősebb allergén. A Nemzeti Népegészségügyi Központ számára rendelkezésre álló, több mint tízéves adatbázis alapján az derül ki, hogy – éves átlagban – kismértékben ugyan, de növekszik a parlagfű pollenkoncentrációja, ezzel együtt a betegek száma is, tavalyhoz képest 20-30 ezerrel nőtt a parlagfűre allergiások száma.

A legfertőzöttebb területek az országban

Az Alföldön, a főváros térségében, valamint a Dunántúl keleti területein fertőzött a legjobban gyomnövénnyel a terület, de nincs is talán olyan része az országnak, ahol a parlagfű, és más gyomnövény ne okozna gondot a pollenekre érzékenyeknek.

A legnagyobb probléma, hogy sok telektulajdonos, leginkább a zártkertekben nem foglalkozik a telkeikkel, és legkevésbé érdekli őket, hogy esetleg sokaknak ezzel komoly gondot okoznak.

Egy megoldás van, a parlagfűvel fertőzött területeket be kell jelenteni a földhivatalnál, vagy a Parlagfű Bejelentő Rendszerbe, ezt interneten keresztül bárki megteheti. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa meg­adott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is kap. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ­(Nébih) oldaláról közvetlenül elérhető. Ha bejelentés beérkezik, néhány napon belül hivatalból lekaszálják az adott területen a parlagfüvet. A kényszerkaszálás, és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. A kormányhivatal a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A büntetés mértékét esetenként a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. Ha valaki nem fizeti be a büntetést, a NAV adóként behajtja. Elvileg tehát megvan a megoldás, azonban nagyon kevesen veszik a fáradságot, hogy bejelentést tegyenek, ennek talán az is oka, hogy az ember nem szívesen jelentgeti fel a szomszédját.

Védekeznünk kell

Ha viszont ott van a parlagfű a „nyakunkon” és szenvedünk, védekeznünk kell. Például pollenszűrő, pollenháló felszerelése segíthet, illetve ha lehet, ki se nyissuk az ajtót, ablakot: szellőztetni a késő estétől hajnalig terjedő időszakban érdemes. Ajánlott a napi szintű porszívózás, felmosás. A panaszokat nem maga a por, hanem a benne élő millió és millió poratka ürüléke okozza. Mindenhol jelen vannak, a kárpitozott bútoroktól a szőnyegen, ágyneműn, ágymatracon keresztül a lakás minden pontján, egy grammnyi porban akár ezerszám.

Érdemes orvoshoz fordulni

De mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, már csak azért is, mert a pollenszezon gyakorlatilag egész évben tart, februárban a mogyoróval kezdődik. Nem beszélve a kereszt­allergiáról, igaz, ez csak az allergiások öt-tíz százalékát érinti. A keresztallergia azt jelenti, hogy bizonyos anyagok képesek más anyagot helyettesíteni, utánozni, ami az allergiás tünetek megjelenését okozhatja. Egyik leggyakoribb, és talán legismertebb a görögdinnye-parlagfű keresztallergia. A keresztallergia hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Olyan kicsi a két anyag közötti különbség, hogy sok szervezet, különösen akkor, ha már fokozottan érzékeny az egyik anyagra, nem tud különbséget tenni közöttük.

Keresztallergének

A parlagfű estében a görögdinnye, a sárgadinnye, a paradicsom és az uborka okoz keresztallergiát, a nyírfánál még rosszabb a helyzet: a mogyoró, a dió, a mandula, az alma, a cseresznye, a sárgabarack, a körte, a szilva, a meggy, az őszibarack, a burgonya, a kivi és az avokadó okozhat allergiás panaszokat.

