Öt projekten is dolgoznak

A pandémia sok tekintetben lelassította a mindennapokat, ám Kulcson úgy tűnik, más szelek fújnak. A városközeli település rohamléptekkel fejlődik, amit még a koronavírus sem tudott megakasztani.

Jelenleg öt projekt van folyamatban a településen: a csatorna-beruházás, az új játszótér építése, az egészségház bővítése, biomassza-erőmű építése és a kamera- és Wifihálózat kiépítése. A már elnyert és a még folyamatban lévő pályázatokról, a kivitelezési munkálatokról is kérdeztük a polgármestert, Jobb Gyulát.

– Elsőként a már műszakilag készre jelentett új felnőttfitnesz-parkot és gyermekjátszóterünket említeném, amely a műfüves futballpálya szomszédságában épült, megközelítőleg 20 millió forint pályázati forrásból. A végső simításokat társadalmi összefogással végezzük el, majd ez után vehetik birtokba a kulcsiak. Szintén az előző önkormányzati ciklus idején készült el és nyertük meg azt a tendert, amelyből a település majd egészét behálózó biztonsági térfigyelő kamerarendszer és Wifipontok valósulhatnak meg. A tervezés és a kivitelező kiválasztása után jelenleg a szerelés folyik. Önkormányzatunk önerőből 13 oszlopot állíttatott fel a szolgáltatóval, ezekre kerülnek a kamerák és a Wifihálózat, de lámpatestek is kerültek az oszlopokra. A központi egység a hivatalban kerül telepítésre – mondta el a polgármester.

– Fontos szempont számunkra a költséghatékony fenntarthatóság. Ezért pályáztunk olyan lehetőséget tervezve, amely segítségével valamennyi önkormányzati intézményünk fűtését megoldhatjuk szolgáltató nélkül. Ez a pályázatunk, a biomassza-erőmű megépítésére is sikeres lett. Külön pozitívum, hogy az erőmű kapacitását tekintve később még a nyomvonal mentén élő lakossági fogyasztók rákötésére is lehetőség ígérkezik. Nem beszélve a környezetvédelmi hatásairól, hiszen az erőmű segítségével a zöldhulladék megsemmisítésének problémája is megoldódik majd. Jelenleg az erőmű és az egészségház bővítésénél is szakmai tervezés folyik. Az erőmű esetében további tárgyalások szükségesek, hogy a szűkös keretből is jó minőségű műszaki tartalmú beruházás valósuljon meg – fejtette ki a kulcsi vezető.

– Szintén két, nyertes pályázatunk együttes megvalósításával és a folyamatban lévő csatornázási munkálatokkal teljessé válik majd a település főutcáinak, a Rákóczi utca – Kossuth Lajos utca teljes rendbetétele. A forrás már megvan, azonban közbeszerzést a kivitelezési munkák elvégzésére még nem írtuk ki. Az útjavítást csak a csatornaberuházás befejeztével, a teherpróbák és üzembe helyezés után tudjuk megkezdeni, hiszen felmerülő gond esetén a burkolatot esetleg még bontani kell. További utcák burkolatának felújítására is pályáztunk a Magyar Falu Program keretében 30 millió forintra – tájékoztatott a polgármester.

– Az elmúlt időszak sikereihez tartozik az is, hogy gazdagítottuk például a fogorvosi ellátást egy amalgám szeparátor beszerelésével – tette hozzá Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.