Öt cselekvési irányt jelöltek ki a programban

Baracson már október 23-án hivatalosan is esküt tettek a frissen megválasztott képviselők és a polgármester. Öt cselekvési irányt jelöltek meg a gazdasági programban.

Köszönöm, köszönjük a bizalmat – írja önkormányzati tájékoztatójában Várai Róbert, Baracs polgármestere. Hosszú és nehéz időszakon vagyunk túl. Ilyen jellegű választási kampány még nem volt, vagy legalábbis mi még ilyet nem tapasztaltunk. Mindenesetre sokat tanultunk, és sok ismeretet szereztünk emberekről, tulajdonságokról, személyiségekről. Ezen tapasztalatok birtokában és az eredmények ismeretében elmondható, hogy a szavazni elment polgárok – és bízunk benne, hogy a szavazópolgárok – döntő többsége pontosan érti az elmúlt kilenc év képviselő-testületének munkáját, és azt jónak értékeli.

A polgármesterre és a „régi” képviselőkre leadott szavazatok nyomatékosan, egyértelműen jelzik a bizalmat. Október 23-án megalakult az új testület, az esküt mindannyian letettük. Képviselők: Baloghné Bitó Ildikó, dr. Fekete Borbála, Brandtner Antal, Kocsis Sándor, Szárszó Lajos, Fehérvári József alpolgármester. Továbbra is két bizottságunk lesz. Pénzügyi bizottság: Baloghné Bitó Ildikó elnök, tagok: Kocsis Sándor, Szondi Ákos. Népjóléti bizottság: Szárszó Lajos elnök, tagok: Brandtner Antal, dr. Fekete Borbála, Supliczné Fekete Edit, Bebesi Csaba. Köszönjük a korábbi bizottsági tagjaink sokéves, áldozatos munkáját: Lizák Istvánné Magdinak, Ujvári Csillának és Bálóné Bodor Máriának, valamint sok sikert kívánunk korábbi képviselőnknek, Mezei Zsoltnak, akivel a továbbiakban sem szakad meg a kapcsolatunk.

A gazdasági program meghatározásakor két célt tartottak szem előtt

Majd így folytatódik Várai Róbert tájékoztatója: – Az elkövetkezendő időszakra is sok megvalósítandó tervünk van, mint ahogy az a választási kampány során megfogalmazódott. Ezek megvalósításához sok munka szükséges. Továbbra is figyelembe vesszük a lakossági igényeket, és továbbra is nyitva az ajtó mindenki számára észrevételei, javaslatai elmondására. A nyitott, személyes megbeszélések hamarabb meghozzák a kívánt eredményt, mint az egyéb médiafelületeken való üzengetés – olvashatjuk Várai Róbert lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójában. Az alakuló ülés sarkalatos pontja volt a gazdasági program meghatározása, amelyben a többi között két fontos átfogó cél a foglalkoztatás megtartása, illetve a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése kapott hangsúlyt. E célok eléréséhez öt területre összpontosít a testület: a gazdaság és közlekedésfejlesztése, a társadalom megújulása, a környezet és az energia fejlesztése, valamint a területfejlesztés. Részletesen a baracsi honlapon ismerhetik meg a gazdasági terv főbb pontjait a falu lakói.