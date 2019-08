Ősz elején kezdődik a tesztüzem

Augusztus 21-én kezdődött el a műszaki átvétel, a szakemberek az utolsó simításokat végzik és az ellenőrzéseket hajtják végre. A Fabó Éva Sportuszoda tesztüzemmel szeptember közepétől várja a célközönségét.

A Modern Városok Program keretében hárommilliárd forintos állami támogatásból újították fel városunk uszodáját. Az épület belső terének állapota már alkalmas a vendégek fogadására, így szeptember 15-étől elkezdődik a próbaüzem. Ebben az időszakban néhány hétig ingyenesen vehető igénybe az uszoda valamennyi szolgáltatása, a sportlétesítmény egyaránt várja a hobbi és a profi sportolókat is – tudtuk meg a Cserna Gábor polgármester és az üzemeltető részéről Mádai Balázs által tartott hétfői sajtóbejáráson.

Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök – vezérigazgatója azt mondta, a belső térrel már elkészültek. Teljesen új arculatot és elrendezést kapott az épület előcsarnoka, a padló és a falak burkolatait lecserélték, a belső medencék kisebb átalakításokon estek át, új és korszerű biztonsági berendezéseket telepítettek. A felújítás tavasszal folytatódni fog, ugyanis bár a belső tér elkészült, a kültéri medencével még foglalkozni kell.

Mádai Balázs elmondta, teljeskörű felújítás vár erre a területre is. Magát a medencét a nemzetközi versenyelőírásoknak megfelelően a jelenlegi nyolc sávosról tíz sávosra bővítik, így lehetőség lesz nemzetközi színvonalú versenyek lebonyolítására a felnőtt korosztály számára is. A medence továbbra is fedett marad, ám kap egy újabb, korszerűbb, két héjas szerkezetű sátrat.

Az üzemeltető úgy véli, a negyven évvel ezelőtt átadott sportuszoda a mostani beruházás végével a következő ötven évben nem igényel majd újabb felújítást, az eredményekkel ő is és a polgármester is elégedett. A jegyárakról még átfogó döntés nem született, eleinte biztosan az eddigi tarifák mellett vehető igénybe az uszoda, a későbbiekről a közgyűlés dönt majd.