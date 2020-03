Összeült a Szent Orbán Borrend nagytanácsa

Az adonyi Szent Orbán Borrend nagytanácsa pénteken tartotta meg ülését, amin az eddig megrendezett idei programokat értékelték, illetve megtervezték a következő összejöveteleket.

Schmidt Attila nagymestertől megtudtuk, hogy idén három eseményen jutottak túl: a Vince-napi pincejáráson, a pálinkamustrán és a közgyűléssel összekötött gazdanapon. A részvételre nem panaszkodhatnak, nagy volt mindegyik esemény iránt az érdeklődés, és hasznos szakmai munkát végeztek.

A nagytanácsi ülésen a napirend első számú pontja a kistérségi borverseny volt, amelynek házigazdája ebben az évben Iváncsa lesz (a rendező a Szent Orbán Borrend).

Téma volt a május 23-i Szent Orbán-ünnep. A program már kialakult, megvannak a fellépők is a hagyományos kulturális műsorhoz.

A Koccintás 2020-nak új időpontja lett, június 27-én összekötik a Szent Orbán Borrendek magyarországi találkozójával, aminek az idén Adony a házigazdája. A Koccintás lényege, hogy egy adott pillanatban az ország több részén egyszerre koccintanak a bort kedvelők. Tavaly Adonyban több mint kétszázan koccintottak. Egy évvel ezelőtt Paulusz Bence elköltözött Adonyból, aki a borrend kancellárja volt, ezért ez a pozíció megüresedett. Helyére a nagytanács egy hölgyet, Fridrich Teréziát választotta meg két évre.

Schmidt Attila fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nyolc új tagot vettek fel a borrendbe – ebből négyen dunaújvárosiak –, így most már hatvanháromra nőtt a tagság létszáma. Azt is örömmel közölte, hogy tizenkét szervezet programja van a borrendnek, amiket pályázatok útján az adonyi önkormányzat segít.

A borrend egyre elismertebb az országban, a tagjait több helyre hívják borbírálóknak. De nemcsak itthon van nevük az adonyiaknak, hanem külföldön is, legutóbb a Felvidéken 276 bort bírált Májer Béla, Nedves Tibor és Schmidt Attila.