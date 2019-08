Összefogással készült fejlesztések Adonyban

Kisebb ünnepséget tartottak tegnap Adonyban, a Zichy-kastély parkjában, ugyanis az utóbbi időben több felújítás is elkészült a városban.

Kezdetnek a megjelentek egy kis verset hallhattak négy pici gyerek, Szilágyi Anna, Steiger Anna, Auer Gábor, Takács Bálint előadásában, akik szeptemberben kezdik az általános iskolát.

Ezután Ronyecz Péter, Adony polgármestere köszöntötte az ünnepségen részt vevőket. Elmondta, a beruházások közül a Piac téri parkoló elkészült, és a park is megújult a zöld városok program keretében. A parkban a játszótér átadása egy kicsit csúszik az időjárás miatt, de ha befejeződik, egy komplex beruházásnak örülhetnek az adonyiak.

A piaci beruházás közel 150 millió forintba került, ebből 40 milliót az önkormányzat biztosított. A park felújítása 160 millióba került, ehhez az állam 58 millióval járult hozzá. Ronyecz Péter köszönetet mondott a megyei közgyűlésnek, a kincstárnak és a kivitelezőknek, akik nélkül ezek az átalakítások nem jöhettek volna létre.

Dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa mondott beszédet:

– A beruházás több szakaszban készült el, ami okozott némi problémát, mert időközben nőttek az árak. Szerencsére a munkabérek is. Fontos volt, hogy a környékbeli önkormányzatok összefogtak, és megbeszélték egymás között a pályázati lehetőségeket. Tehát nem fordulhatott elő, hogy mindenki játszóteret akart építeni, ezért észszerűen lehetett a rendelkezésre álló összeget szétosztani. Adony újabb fejlesztések előtt áll, hiszen 130 millió forintot kapott az államtól ugyancsak pályázati alapon, belterületi utak, járdák és közintézmények fejlesztésére. Ronyecz Péterhez hasonlóan én is köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik részt vettek ezekben a munkálatokban, támogatták létrehozásukat, mert mint láthatjuk, az eredménye is megvan, sokat szépült Adony. Közeleg az augusztus 20-i ünnepünk, aminek ebben az évben Magyarország születésnapja a szlogenje. Remélem, sokan részt tudnak venni az ünnepi eseményeken, és mindenkinek sok boldogságot kívánok!