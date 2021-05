Országos második lett a Da Capo iskola növendéke

Szerdán kapták az örömhírt, az Oktatási Hivatal országos tanulmányi versenyének döntőjében Schneider Boróka rangos 2. helyezést ért el.

Ezt ne hagyja ki! Elsöpörheti Karácsonyt a nyelvvizsgagate

Az Oktatási Hivatal minden évben megrendezi az országos tanulmányi versenyt, immár a művészeti oktatásban is, amin a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Schneider Boróka is elindult kortárstánc műfajban, a IV. korcsoportban, szóló kategóriában. A kötelező anyagot megküldi a minisztérium, azt meg kell tanulni, és a videón látottaknak megfelelően ugyanúgy előadni.

Schneider Boróka szabadon választott darabként táncpedagógusa, Füsi Gyöngyi koreográfiáját választotta Sebestyén Márta énekmondó zenei aláfestésével, a Víz partján címmel. Ez a verseny ma Magyarországon a legrangosabb táncverseny, már a megmérettetésre sem juthat el bárki. Ehhez nem elegendő a heti két próba, Boróka is heti négy alkalommal gyakorol.

A háromtagú zsűri fejenként 40 pontot adhat, amiben maximum 20 pontot érhet a kötelező anyag, és 20-at a szabadon választott. Boróka összesen 103 pontot ért el. Ez már csak azért is érdekes, mert a 105 és 120 pont közötti érték már első helyet, aranyat ér. Nem sok híja volt! Füsi Gyöngyi elmondta, nem túl könnyű ez az időszak, hiszen pincében, padláson, nappaliban próbálhattak csak, ez még szebben csillogóvá teszi az eredményt. Így „csak” országos 2. helyezést könyvelhetett el ezen a nívós versenyen. Boróka épp a közelmúltban remekelt, a Connector Táncfesztiválon testvérével, Árminnal közösen értek el arany minősítést a „Kisherceg és a róka” koreográfiával. Bóroka egyébként a Pentelei Waldorf Iskolába jár, emellett már hat éve táncol a Wesley-Da Capo moderntánc tanszakán. Füsi Gyöngyivel még csak épp egy esztendeje dolgoznak együtt, de már jönnek az eredmények.

Ennek a koreográfiának is megvan a maga életciklusa. A Víz partján most debütált, de máshol is nevezik majd. Szeptemberben, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének versenyén, majd az Abigél minősítő fesztiválon is elindítják majd, amíg csak van olyan verseny, amin még nem volt. Úgyhogy várhatjuk még a további eredményeket, hiszen még érni is fog.