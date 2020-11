Országos első helyen a Dunaferr iskola diákjai

Az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny (OSZKTV) 2020. november 21-i döntőjében a Dunaferr iskola csapata komplex tantárgycsoportban országos első helyezést ért el.

A verseny idei témája: Mesterség és művészet – olvasható a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum weboldalán.

A Kiss Gergő Attila, Kovács Tamás, Vadász Máté Zsolt összeállítású csapat a háromfordulós verseny regionális fordulóját megnyerve jutott az országos döntőbe. A villanyszerelő tanulók csapata szakmájukon keresztül hívta fel a figyelmet a világítás és a fénytervezés fontosságára. A projekt feladatukban egy ELWIRE világító vezetékekkel felturbózott táncruhát terveztek és mutattak be. Az országos döntőben vállalkozást kellett létrehozni erre a termékre. A fiúk a termék köré szolgáltatást terveztek, melynek megvalósítási programterve olyan jól sikerült, hogy az országos első helyet jelentett a csapat számára. A döntőt rendhagyó módon online szervezték. Itt teszt formájában adtak számot elméleti közismereti tudásukról és Teams értekezletben mutatták be a vállalkozásukat és beszéltek a jövőbe mutató fejlesztési terveikről is. A csapat munkáját Szalai Ervinné támogatta és segítette a felkészülést.

Gratulálunk az elért eredményeikhez!