Időközi választás – minden egy helyen

Időközi ország­gyűlésiképviselő-választás kezdődött ma, február 16-án 6 órakor a Fejér megye 04-es számú egyéni országgyűlési választókerületében.

Frissítés 09:45

Szavazás az egyetemen

Dunaújváros 26-os számú szavazóköre a Dunaújvárosi Egyetem főépületének a második emeletén működik, de természetesen mozgáskorlátozottak számára is elérhető, hiszen lifttel könnyűszerrel megközelíthető. Ide többen is érkeztek voksolni 8 óra után nem sokkal. Darabos Mihálynét szólítottuk meg, akitől megtudtuk: fontosnak tartja a választáson való részvételt, ezért minden alkalommal eljön szavazni, így most is.

A szavazókör elnöke, Kundrák Ildikó érdeklődésünkre elmondta, hogy 729-en tartoznak ehhez a szavazókörhöz, és a huszonegyedik szavazó dobta be a borítékot az urnába most éppen, a voksolás harmadik órájának a megkezdése után, negyed kilenc után. A reggeli órákban minden rendben volt, ahogy korábban is minden választás alkalmával. Kundrák Ildikó negyedik éve dolgozik elnökként, de rendkívüli eseményre nem emlékszik. Tapasztalata szerint reggel az idősek járulnak az urnákhoz elsősorban, ők szeretik korán elintézni a napközbeni dolgaikat, aztán fiatalodik az életkor, ahogy telnek az órák.

Frissítés 09:10

9 órás részvételi adatok: 4.71 százalék szavazott, 3 175 fő, 2018-ban 15.43 százalék voksolt.

Település 7:00 9:00 Adony 2018 2.77% 12.67% 2020 0.34% 3.11% Dunaújváros 2018 2.46% 15.56% 2020 0.74% 5.4% Ercsi 2018 2.7% 15.33% 2020 0.48% 2.65% Iváncsa 2018 1.86% 12.69% 2020 0.7% 4.97% Kulcs 2018 3.46% 16.69% 2020 0.59% 4.58% Nagyvenyim 2018 2.72% 18.0% 2020 0.47% 5.31% Perkáta 2018 2.99% 16.31% 2020 0.51% 3.76% Pusztaszabolcs 2018 2.55% 16.56% 2020 0.35% 3.7% Rácalmás 2018 2.54% 12.82% 2020 0.31% 4.31% Összesen 2018 2.56% 15.43% 2020 0.61% 4.71%

Választás: Nagyvenyim

Rendben, különleges esemény nélkül nyitottak a szavazóhelyiségek Nagyvenyimen is ma reggel 6 órakor és – mint azt később megtudtuk – hét óra előtt még csak kis létszámban járultak a szavazóurnák elé a helyi választópolgárok.

A névjegyzék adatai alapján összesen 3388-an voksolhatnak a községben a mai időközi országgyűlésiképviselő-választáson. A reggel hét órási adatok szerint az öt szavazókörben a választásra jogosultak 0,47 százaléka, 16 lakó adta le szavazatát.

Szerkesztőségünk munkatársa ott volt a körzetek reggeli nyitásánál. A Kossuth Lajos Általános Iskolában a 3. számú szavazókörben hat óra nyolc perckor érkezett az első voksoló Pásztor László, aki a szavazat leadása előtt (első szavazóként) hitelesítette az urnákat. Nem sokkal később Hekele Csaba is leadta szavazatát, aki hétvégi horgászatra indult és ezért kereste fel kora reggel a szavazóhelyiséget.

Hét óra előtt a Nagyvenyimhez tartozó Mélykút pusztára is ellátogatott lapunk munkatársa, ahol még a reggeli órákban nem volt szavazó. Ezen a településrészen összesen 108 polgár neve található a szavazatra jogosultak listáján. Ezen a helyen még soha nem volt választáskor személyes médiaérdeklődés – mondták az ottlétünkkor. Ezt a hagyományt ezúttal megtörtük.

A reggeli körkép folytatásában a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda 1. és 2. szavazókörébe látogattunk el. Az idős Vass Antal igyekezett még reggel korán leadni szavazatát. Az otthoni teendők, köztük az állatok ellátása miatt kelt fel időben és jött el voksolni. A politikai- és közélet aktualitásairól, ahogy a szavazatleadás után elmondta, hűséges régi olvasóként a Dunaújvárosi Hírlap oldalairól tájékozódik.

Szintén a kora reggeli órákban az óvodába érkezett szavazni a Pók család is.

Horváth László

Frissítés 07:20

7 órakor a szavazásra jogosultak 0.61 százaléka, 412 fő szavazott a 4. számú választókerület szavazóköreiben, míg 2018-ban 2.25 százalék voksolt.

Részvételi arány a 2018-as és a jelenlegi választás 7 órás adatai szerint:

Település 7:00 Adony 2018 2.77% 2020 0.34% Dunaújváros 2018 2.46% 2020 0.74% Ercsi 2018 2.7% 2020 0.48% Iváncsa 2018 1.86% 2020 0.7% Kulcs 2018 3.46% 2020 0.59% Nagyvenyim 2018 2.72% 2020 0.47% Perkáta 2018 2.99% 2020 0.51% Pusztaszabolcs 2018 2.55% 2020 0.35% Rácalmás 2018 2.54% 2020 0.31% Összes településen 2018 2.56% 2020 0.61%

Országgyűlési képviselő időközi választása, tervezte: Félix Kállai

Kilenc település tartozik a választókerülethez: Adony, Iváncsa, Ercsi, Pusztaszabolcs, Perkáta, Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros és Nagyvenyim. Itt várják a szavazókörökben az adott település választásra jogosult polgárait. A Nemzeti Választási Irodától kapott értesítő levélből mindenki megtudhatja, hogy melyik – a lakóhelye szerint illetékes – szavazókörben voksolhat.

Mint ismeretes, az időközi országgyűlésiképviselő-választást azért írta ki a köztársasági elnök, mert a 2018-ban megválasztott Pintér Tamás (Jobbik) Dunaújváros polgármestere lett az ősszel, és az összeférhetetlenség miatt lemondott a parlamenti mandátumáról. Az így megüresedett országgyűlési helyre választunk képviselőt vasárnap.

A 04-es számú választókerület településein összesen 80 szavazókörben több mint 67 ezer választópolgárt várnak a szavazatszámláló bizottsági tagok, Dunaújvárosban 47 szavazókör működik.

A képviselőjelöltek, akikre jelen állás szerint voksolhatnak: Árgyelán János (Mi Hazánk Mozgalom), Medveczki Zoltán (Zöldek), dr. Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik–DK–LMP–MSZP–Momentum–PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független).

Vasárnap hat órakor nyitottak a szavazókörök, ahol a választásra jogosultak 19 óráig adhatják le szavazatukat. Aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota (például betegség, fogyatékosság) vagy más akadályozza, mozgóurnát igényelhet vasárnap 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál, vagy online a www.valasztas.hu oldalon keresztül is.