Örökségünk – ismét bővült a városi értéktár

A város közgyűlése még 2016-ban hozta létre településiértéktár-bizottságát (TÉB), amelynek feladata a helyi értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A TÉB legutóbbi üléséről hétfőn, az evangélikus templomban tartott sajtótájékoztatón Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester elmondta, a bizottság a beérkezett lakossági javaslatokat értékelve a napokban döntött arról, hogy a települési értéktárba beemeli: a dunaújvárosi evangélikus templom épületegyüttesét, a Pentele hidat, valamint ipari és műszaki megoldások kategóriában Steixner István bőrdíszműves munkásságát.

Stermeczki András evangélikus lelkész a döntéssel kapcsolatban kiemelte: – A templom esetében nem csupán egy épületegyüttesről van szó, hanem az ott folyó hitéletről, valamint a város életében is fontos szerepet játszó közösségépítő, kultúrateremtő munkáról is. E falak között otthonra találtak és remélhetően találnak a jövőben is közösségi események, hangversenyek és kiállítások is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az építész szakma által is elismert épület­együttesről beszélünk, amely 2012-ben elnyerte a Fejér Megyei Építőipari Nívódíjat.

Szántó Péter önkormányzati képviselő a Pentele híddal kapcsolatban kifejtette, annak megépítését több évtizedes, számos szereplő bevonásával zajló előkészítés és lobbitevékenység előzte meg.

Az értéktárba történő felvételt a híd történetét részletesen dokumentáló Csongor György újságíró vetette fel, aki a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

– Bár megtervezéséért Horváth Adrián 2008-ban Széchenyi-díjat kapott, és átadásakor (2007) ez volt a világ legnagyobb kosárfülívekre kábelekkel függesztett gerendahídja, a Pentele hidat és egyedülálló értékeit kevesen ismerik az országban. Mindez megváltozhat, ha majd elkészülnek azok az útfejlesztések, amelyek eredményeként a híd végre kiemelt szerepet kaphat a hazai közlekedésben. Steixner István elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a hétfői eseményen, őt egy későbbi időpontban köszöntik a városházán.SzSz