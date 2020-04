Örökös harc lesz ez, de akadnak jó hírek is

Törpeharcsa-gyérítést végzett a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felső-öböl területén március végén.

A jobb horgászhatóság kedvéért a varsákat keresztirányban telepítették a vízfelületen, helyzetüket pedig PET-palackokkal jelezték a horgászok számára. Ez persze már mind múlt idő, ugyanis kedden dél­előtt Steiner Norbert halászati szakember, halászmester és Szlivon Zoltán halászati őr mind a százhúsz varsát kiemelte a vízből.

Az eredmény mintegy százhatvan kilogram törpeharcsa zsákmány lett, amiben meglehetősen sok volt a háromnyaras, ivarérett példány. Ez azt jelenti, hogy már többször – egy évben legalább kétszer, de egyes szakemberek szerint háromszor is – leívtak. Az ivadékok úgynevezett „felhőben” csoportosulva úsztak a varsák körül, amiből arra következtetnek, hogy idén is már leívtak a törpeharcsák. Ez örökös harcot jelent a halászati szakemberek számára. Ez a kevésbé jó hír a szakmabeliek számára. A jó pedig az, hogy a kifogott zsákmány viszonylag kevés, azt remélik, hogy az állomány, a populáció talán egy kicsit csökkent. Elképzelhető, hogy ez annak is köszönhető, hogy egyre több a vadkacsa, ami a sekély részeken lebukva a törpeharcsa ikrákat felszedi. Így aztán akarva-akaratlan, a sporthorgász egyesület önkénteseivé váltak. Örömteli hírből akadt még a gyérítés kapcsán, mégpedig az, hogy a varsákban viszonylag sok rákot is találtak. Ez pedig arra utal, hogy meglehetősen tiszta, egészséges a Felső-öböl vize.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a Magyar Országos Horgász Szövetség ­(MOHOSZ) hozott egy rendelkezést, amely szerint a sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályokat (másoktól legalább 1,5 m) betartják. A MOHOSZ felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor tömegközlekedést ne használjanak, személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt, a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól, s a horgászat időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.