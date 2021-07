Örök emléket hoztak létre a mesterek a település számára

Perkátán rendezték meg a Kovácsolt harang- és haranglábkészítő alkotótábor elnevezésű rendezvényt július 3-a és 10-e között. Egy héten keresztül egy harangot és a hozzá tartozó haranglábat alkották meg az ország minden pontjáról érkezett kovácsok a látványkovácsműhelyekben. Az alkotást a perkátai I. és II. világháborús emlékműhöz állították fel.

Az alkotótábor megnyitó rendezvényét 2021. július 3-án 10 órakor a faluház előtt tartották. Takács Zoltán, a Magyarországi Kovácsmíves Céh atyamestere köszöntötte a megjelenteket, majd Molnár Péter, a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmestere szólt néhány szót. Felolvasott egy levelet, amelyet az I. világháborúban harcoló katona írt haza az édesanyjának, majd hozzáfűzte: az ilyen hősök emléke miatt döntöttek úgy, hogy megvalósítják a Kovácsolt harang- és haranglábkészítő alkotótáborukat. Szatmári Jenő kovácsmester invitálására esett a választásuk Perkátára. A község önkormányzata részéről Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő köszöntötte a résztvevőket:

– Harang- és haranglábkészítő alkotótábor, olvastuk a neten, írtak róla az újságban. Azt azonban nem tudjuk, pontosan mit is jelent majd ez az alkotóknak és nem utolsósorban Perkátának. Két szóval fogalmaznám meg: örök értéket – mondta a képviselő.

A mesterek egész héten, minden nap dolgoztak az általuk megálmodott harangon. Maga a harangláb 3,5 méter magas, kovácsolt szerkezet, amíg a harang egy 30 kilo­grammos, 40 centiméter száj­átmérőjű alkotás lett. Nagy energiát áldoztak arra, hogy esztétikailag is mutasson az emlékmű: kovácsolt levelekkel, indákkal dekorálták a kupolát, amely a harang fölé borul.

Július 9-én már hangolódtak a településen a másnapi átadóünnepségre, ugyanis délelőtt Balázs Évával, az Évi Manófaktúrája tulajdonosával kézműveskedhettek a gyerekek, illetve Csiszár Tibor kovácsmester vezetésével a legifjabbaknak is megnyílt a látványkovácsműhely, ahol ők is kipróbálhatták ezt az ősi mesterséget.

Az átadóünnepségre egész délelőttös programmal készült Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ munkatársai. Amíg a kovácsmesterek az utolsó simításokat végezték a harangon, addig a látogatók számára több lehetőség is volt a kikapcsolódásra. A faluház előtt a gyerekeket arcfestéssel és csillámtetoválással várták, illetve kézműveskedni is lehetett a felállított sátrak alatt. Fél 11-től Dózsa Tamás patkoló kovács tartott bemutatót, ennek során a helyszínen patkolt meg egy lovat, s közben beszélt a különböző folyamatokról, ami a munkájához tartozik. Helyi kézművesek, alkotók is kitelepültek portékáikkal az eseményre, mindenfélével készültek a vendégek számára. A faluház oldalánál Pavlicsek Nándor, a Turul Íjász Szakosztály vezetője várt mindenkit íjászkodási lehetőséggel. 13 órától az adonyi Szent István Általános Iskola és AMI Gyöngyvirág és Gyöngyharmat Néptánc­csoport táncosai, András-Dóra Péter, Bereczky Dániel, Hosnyánszki Katinka, Kátai Hanna, Nagy Péter és Kiss Gréta tartottak néptáncbemutatót a közönségnek. Délután két órakor elérkezett a várt esemény: a harang és a harangláb átadóünnepsége. A Himnuszt követően elsőként Áldott Richárd önkormányzati képviselő szólt az összegyűltekhez:

– Látható, hogy az ország számos területéről érkeztek mesterek, hogy szakértelmükkel hozzájárulva megalkossák a művet. Megragadt bennem egy mondat, amely Szatmári Jenővel történt beszélgetésünk során hangzott el: A harangláb készítése során annyi kalapácsütés történt, mint a hősi temetőben a halottak száma. És valóban lehetett annyi. Álljon ez az emlékmű példaként a múltra visszatekintve és hirdesse a világbékét, a szabadságot. A képviselő felsorolta még a harangon dolgozó összes mester nevét: Bartos Mihály, Chikány Béla, Csiszár Gyula, Csiszár Tibor, Kecskés Mátyás, Kocsy Márton, Krékity Balázs, Kustyán Dániel, Lengyel László, Molnár Benedek, Molnár József, Molnár Péter, Szatmári Jenő, Szatmári Szabolcs, Szekeres Antal, Takács Zoltán, Weigel Harry és Zsinkó István.

Ezt követően Molnár Péter, a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmestere beszélt a hét élményeiről, méltatta a perkátaiak vendégszeretetét, és megköszönte társai munkáját.

Győri Balázs István atya, Perkáta plébánosa áldását követően a projektben résztvevő legifjabb kovács, a 10 éves Szatmári Szabolcs kongathatta meg elsőként a harangot.

Az átadón még egy kedves meglepetésműsorral is készültek a mesterek, akik közösen elénekelték az Esik az eső, ázik a heveder című népdalt, majd Chikány Béla operett­énekes, művész előadása következett, aki a Hej, cigány, valamint a Bánk bán opera leghíresebb áriáját énekelte el a közönségnek. Az átadó ünnepség a Szózat taktusaival zárult, majd a megjelent közönség is megtekinthette közelről a település új díszét: az I. és II. világháborús emlékműnél álló harangot.