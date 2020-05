Online módon zajlott az idei Tehetségnap a Dunaújvárosi Egyetemen

A Dunaújvárosi Egyetemen a veszélyhelyzet ellenére 2020. május 20-án X. alkalommal is megrendezésre került a Microsoft Teams online felületén a Tehetségnap. Nagy örömünkre szolgált a levelezős hallgatók csatlakozása és a külföldi hallgatók nagy arányú részvétele.

Szekció Előadás Szerző Témavezető Helyezés Kommunikációtudományi 8 7 5 3 Műszaki és Informatikatudományi 8 11 5 3 Neveléstudományi 5 5 4 3 Társadalomtudományi 9 11 2 4 Social Science 1. (angol nyelvű) 6 6 3 3 Social Science 2. (angol nyelvű) 8 8 2 4 Összesen 44 48 21 20

A díjazottak és konzulenseik:

Kommunikációtudományi szekció

1. helyezett: Tóth Daniella, Konzulens: Szpisák Tamás, tanszéki mérnök

cím: #hogyposztoljazinstára

2. helyezett: Tizraoui Gianni, Konzulens: Szpisák Tamás, tanszéki mérnök

cím: Szuperhős mítosz szimbolizmus

3. helyezett: Takács Julianna, Konzulens: Szakács István, mérnöktanár

cím: Biztos?

Műszaki és Informatikatudományi szekció

1. helyezett: Krutilla Zsolt, Konzulens: Dr Kővári Attila, egyetemi docens

cím: Az optikai karakterfelismerés felhasználási lehetőségei a matematikai modellezésben

2. helyezett: Szikszai Kristóf, Konzulens: Dr. Bajor Péter, főiskolai docens

cím: Ipari felhasználásra tervezett intelligens robotfűnyíró fejlesztése

3. helyezett: Vámosi Zoltán, Konzulens: Dr Ludik Péter, főiskolai docens

cím: Szemléltetés gyorsítása hardveres és szoftveres úton

Neveléstudományi szekció

1. helyezett: Rama Alshammas, Konzulens: Dr Szabó Csilla Marianna, egyetemi docens

cím: ICT use and motivation of higher education students

2. helyezett: László Csaba, Konzulens: Dr. Juhász Levente, főiskolai docens

cím: Hogyan befolyásolja a stressz és az egészség a tanulók közötti kapcsolatrendszert

3. helyezett: Szakács Balázs, Konzulens: Csikósné Maczó Edit, főiskolai tanársegéd

cím: A TSZC Bottyán János Szakgimnázium esztergomi nappali tagozatos középiskolai tanulóinak biztonságtudatos informatikai eszköz használatának vizsgálata, szokásaik tükrében.

Social Science (angol nyelvű) szekció 1.

1. helyezett: Meruyel Syzdykova, Konzulens: Kovács Szilvia, egyetemi tanársegéd

cím: Marriage and divorce rates in Kazakhstan

2. helyezett: Vu Thi Ngoc Anh, Konzulens: Fejes Csilla, egyetemi tanársegéd

cím: Psychology in Marketing

3. helyezett: Hajar Benallal, Konzulens: Kovács Szilvia, egyetemi tanársegéd

cím: The state of the GAP PAY GENDER

Social Science (angol nyelvű) szekció 2.

1. helyezett: Janhvi Gupt, Konzulens: Dr habil Falus Orsolya Fruzsina, főiskolai docens

cím: Mental Illness and Social Media

2. helyezett: Nguyen Kha Hgoc Linh, Konzulens: Dr habil Falus Orsolya Fruzsina, főiskolai docens

cím: What life was 100 years ago compared to now

3. helyezett: Marija Krstevska, Konzulens: Dr habil Falus Orsolya Fruzsina, főiskolai docens

cím: „Copyright”

3. helyezett: Akhlah Ahmad, Konzulens: Dr szalai Ibolya, gazdasági tanár

cím: Your online security

Különdíj: Araci Sacid, Konzulens: Dr habil Falus Orsolya Fruzsina, főiskolai docens

cím: Vlog – Coronavirus situation in Brazil

Társadalomtudományi szekció

1. helyezett: Kovács Katalin, Konzulens: Fejes Csilla, egyetemi tanársegéd

cím: Véleményvezérek Magyarországon – Brandépítés, bizalom és véleményformálás az influencer marketing alkalmazásával

2. helyezett: Bangó Balázs, Konzulens: Kovács Szilvia, egyetemi tanársegéd

cím: E-kereskedelem biztonsági kihívásai

2. helyezett: Szentpéteri Szilvia, Konzulens: Fejes Csilla, egyetemi tanársegéd

cím: A pánikvásárlók hatása az ellátási láncokra

3. helyezett: Borsos Péter, Konzulens: Kovács Szilvia, egyetemi tanársegéd

cím: A Superfly Air Sports Budapest online marketing tevékenysége

Forrás: uniduna.hu