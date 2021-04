Önkormányzati siker, ha bővíteni kell a bölcsődét és az óvodát

A kormány az egyes térségek fejlesztési igényeinek támogatásával kapcsolatban az elmúlt év novemberében 27 milliárd forintot is meghaladó összeget csoportosított át a Gazdaságvédelmi Program terhére. A Dunaújváros környéki települések közül ebből a pénzből – vissza nem térítendő formában – több érintett önkormányzat kiemelt beruházási feladatait is támogatja a kormányzat.

A település vezetői – csakúgy mint Adonyban, Nagyvenyimen és Kulcson – örömmel fogadták a jó hírt, amely novemberben jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyarország Kormánya a 1746/2020.( XI.11.) Korm. határozatával Rácalmás városát összesen 480 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Szinte azonnal megkezdődött a munka, és szakértők bevonásával dolgozni kezdtek a település két nagy beruházásának, a Manóvár Óvoda és Bölcsőde bővítésének, továbbá a régi polgármesteri hivatal felújításának és átalakításának előkészítésén.

A témával kapcsolatban Schrick István nyilatkozott korábban már lapunknak, akkor erről a fejlesztésről a következőket mondta el a polgármester: „– Ennek a jelentős összegnek a nagy részét (300 millió forintot) a Széchenyi téren lévő régi polgármesteri hivatal épületének felújítására, kisebb hányadát (180 millió forintot) pedig a Manóvár Óvoda és Bölcsőde bővítésére fordíthatja önkormányzatunk. A régi polgármesteri hivatal mintegy ötven éve épült, rossz műszaki állapotban van, mondhatni, az utolsó pillanatban jött a segítség a felújítására.

Az átalakítást, helyreállítást követően az épületben helyet kap majd a már jelenleg is ott működő család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a szociális ellátást biztosító részleg. Továbbra is helyet kapnának a városban bejegyzett civil szervezetek, így közösségi térként is funkcionálhat majd az épület. A körzeti megbízottat, valamint a polgárőrséget is ott találják majd meg a rác­almásiak a jövőben is. A beruházás keretében az épület teljes homlokzati átalakítása megvalósul, nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel és az önkormányzat megújuló energiahasznosítással segítené elő az épület fenntarthatóságát.

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde bővítése kiemelt jelentőséggel bír az önkormányzat számára. A 2020 szeptemberétől induló nevelési évben 150 gyermeket írattak be a szülők. Ez a gyermeklétszám a hatályos alapító okirat szerinti a maximális létszámot fedi le. Jelenleg vannak olyan szülők, akik sérelmezik, hogy az intézményi telítettség miatt máshol kellett megoldaniuk a gyermekük elhelyezését. Tehát a lakossági igény is az óvoda és a bölcsőde fejlesztését indokolja. Az óvoda bővítését – egy csoportszoba kialakítását – szolgáló beruházáshoz hozzá tartozna egy közterületi parkoló létrehozása is, ahol elektromos töltőállomások is kialakításra kerülnének, szintén a lakossági igényeket figyelembe véve” – nyilatkozta korábban lapunknak Schrick István polgármester.

Az átalakítás és felújítás ideje alatti átmeneti időszakban új helyen találják azokat a szolgáltatásokat, amelyek normál körülmények között a régi városházán működnek. Ezekről részletesen majd egy későbbi alkalommal írunk.