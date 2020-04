Önkormányzati döntések Perkátán

Somogyi Balázs Perkáta polgármestere az alábbiakról tájékoztatást adta a település honlapján. Betűhív közlés következik:

Önkormányzatunk 2020. február 13-án a laposi rétek eladására kiírt pályázata érvényes és eredményes lett, a rétek eladásra kerülnek, amelynek keretében összesen 13 ha rét és 1 db építési telek kerül eladásra. Emellett február 13-án került vevőkijelölésre 0.83 ha rét, illetve kert és 4 db építési telek. A rétekre három összegben érkeztek ajánlatok négyzetméter egységekre: 100 forint+ÁFA, 126 forint+ÁFA és 160 forint+ÁFA összegben. Az építési telkek a Szent István utcában 400 forint+ÁFA összegen kerültek vevőkijelölésre. Ezekből önkormányzatunknak várhatóan nettó 17,48 millió forint bevétele lesz, amiből 7,5 millió forintot a tavaly nyáron az önkormányzat által eladott pedagógusföldek közvetlenül a volt 62-es út melletti 3 ha-s területének visszavásárlására teszünk félre (a visszavásárlás az eladási áron konkrét befektetési céllal jöhet létre ezen a 3 ha-on 2022 júliusáig). A maradék 10 millió forintos bevételt önkormányzatunk a koronavírus helyzet miatt megváltozott költségvetési helyzet pótlására használja fel, egyrészt ebből kerül kifizetésre a közös teherviselés elve alapján meghozott döntés értelmében a gépjárműadó eddig helyben maradó 40%-os része, amely a tavaszi befizetések alapján 5,3 millió forint Kincstárnak való befizetést jelent, míg 4,7 millió forintot önkormányzati számlák kifizetésére használunk fel (ld. fogorvosi ügyeleti díjak). A rétek eladása nélkül az önkormányzatunk nagyon nehéz helyzetbe, akár a fizetésképtelenség helyzetébe kerülne a jövő hónap elején, hiszen az év elején elfogadott költségvetésünket teljesen felforgatta a koronavírus helyzet, például jóval kevesebb bevétel érkezett iparűzési adóból, mint amit terveztünk, sőt várhatóan ez a tendencia még tovább romlik, emellé jött még az állami közös teherviselés számunkra elvonást jelentő része. Az év elején elfogadott kb. 20 milliós elméleti hiányú költségvetés láthatóan már 40 millió felé közelít. Ezért kell felvállalni a komplex és felelősségteljes döntést, amelyben nemcsak a rétek tulajdonjoga az egyetlen szempont, hanem a rövid távú működés, például a bérek biztosítása és működőképesség, az esetleges iparterület visszavásárlására, azaz a jövőnek félretett összeg, illetve be kell tartani az önkormányzati döntések törvényességét. Az szerencse a rételadásban, hogy csak helyiek jelentkeztek a rétek vásárlóiként, a Szent István utca alatti részen 4 vevő kijelölése történt meg, a Babits Mihály és a Sport utcák között 2, míg a Táncsics Mihály utca alatt 8, közülük 6-an kertszomszédok és/vagy 10-en eddig is bérlők voltak és/vagy 6-an helyben szántóföldműveléssel is foglalkoznak és/vagy 8-an szénát evő haszonállatok tartásával is foglalkoznak. Tehát az ő perkátaiságuk és eddig tevékenységük garancia a terület jó felhasználásra.

Ezzel szemben tegnap megjelent egy poszt, amelyben több esetlegesen félreérthető tétel volt, egyrészt a vájtfülűek vehették csak észre, hogy ez egy nyilatkozat, állásfoglalás, nem pedig döntés, másrészt névvel nem vállaltan került közlésre (ahogy láthatják én minden írásomat a saját nevem vagy közösségi oldalam alatt vállalok, kértem is képviselőket ebben a kérdésben, hogy mindenki csak a saját nevében nyilatkozzon, ugyan képviselők az ÖEP vagy PÖPE segítségével jutottak be, de itt 6 képviselő és 1 polgármester, azaz 7 személy hozhat döntéseket), harmadrészt az összegek eléggé félreérthetőek, hiszen 6 forint/négyzetméter bérleti díj jelent meg 5 évre (amiről aztán az égegyadtavilágon senki nem hozott formális döntést), de ezzel szemben az egyik képviselő javaslata az volt, hogy 10 forint legyen bérleti díj négyzetméterenként évente, de a 10-10 forintok 5 évre előre legyenek kifizetve. Azaz azt jelentené, hogy egy bérlőnek 50 vagy 30 forintot oda kellene most adnia 5 éves bérleti díjként, miközben 100 forintért meg is vehette volna a területet (telefonon múlt héten egyeztettem is egy képviselővel, hogy ő mit tenne, amit megvehetne 100 forintért, azt kibérelné 5 évre 50 forintért, mondta, hogy természetesen nem, mondtam hogy én sem, mert nem életszerű). Tegnap engem felhívott egy volt bérlő, hogy a 6 forint 5 évre egy méltányos bérleti díj, jeleztem neki, hogy az évente lenne, amire mondta, hogy az már nem kedvező számára. Amennyiben 5 évre most előre be lenne szedve a bérleti díj, akkor majdnem ugyanaz lenne a helyzet, mint az eladással, hogy a bérleti díjból a következő években nem lenne bevétel. A számok tekintetében az eladás 17,48 millió forint bevételt jelentene, amiből lehetne problémákat megoldani. A posztban leírt javaslat, ami csak egy ötlet és nem folyt le azzal kapcsolatban hivatalos eljárás, 5 évre előre befizetve a teljes területen 3,9 milliós bevételt jelente, egy évre csak 680 ezer forintot jelentene és ebből még lejönne a földmérésre eddig fordított közel félmilliós tétel, ami viszont az eladáskor nem az önkormányzatot terhelné. Tehát nem jelentene semmilyen megoldást és természetesen nem is lett előkészítve, sőt ekkor az iparterület visszavásárlására sincs még elvi lehetőség sem. A tegnapi poszt jelentős zavarokat kelthetett a polgárokban.

Szorítkozva a tényekre. Az önkormányzati választás óta több megbeszélésen is foglalkoztunk a rétek helyzetével, szóba hozva az eladást, sőt a 6 forint/év négyzetméter áron kiadást. A 2020. február 11-i Pénzügyi bizottsági ülésen is két alkalommal tárgyaltuk a rétek hasznosításának kérdését és szóba került az eladás is. A 2020. február 13-i képviselő-testületi ülésre két helyi fiatal rétvásárlásáról döntöttünk és ez gyorsította fel a folyamatot, és ennek hatására a képviselő-testület egyhangú döntéssel kiírta nemcsak a Szent István utcai rétek, hanem a Lapos bal oldalán levő összes kaszáló eladását, ezzel felülírva az addig szóba hozott 6 forint/év/négyzetméter bérleti díjas állásfoglalását. Nem az én javaslatom volt ez és most is kijelentem nincs érdekeltségem a rételadásban/vásárlásban, engem csak önkormányzati szempontok érdekelnek. 2020. február 13-án a képviselők megtehették volna, hogy elnapolják a döntést, szabad akaratuk volt a rételadás pályázatának kiírása és ott nem hangzott el, hogy csak az ár miatti kíváncsiság miatt teszik ezt. 2020. február 21-én került a rételadási pályázat előkészítéséről szóló poszt a polgármesteri közösségi oldalra és ott tényleg volt néhány ezzel egyet nem értő hozzászólás, de egy sem helyi földművestől. (A mostani visszatáncolás ezekre a kommentekre vonatkozik, de miért nem lett megállítva ekkor a folyamat?) 2020. február 25-én került fel a pályázat a perkata.hu önkormányzati oldalra, amelyben a beadási határidő 2020. március 16-a 12 óra volt. Erre összesen 13 (van olyan vevőjelölt, aki több táblában is érdekelt) pályázat benyújtása történt meg. A bontás 2020. március 17-én 10 órakor volt. Még a pályázati kiírás időszakában volt olyan kertszomszédokkal – akik vevőül ki is lettek jelölve – történt megbeszélés, amelyen most az egyik visszakozó is részt vett. De ekkor sem merült fel, hogy vissza kellene vonni az eljárást, pedig rég túl voltunk a február 21-i kommenteken. Március 17-ét követően egy bonyolult eljárási szakasz vette a kezdetét, amelyben az eddig bérlőket kerestük fel, hogy a legmagasabb vételi áron szeretnék-e megvenni az eddig bérelt területet, és 5 esetben a bérlő előzött is, illetve volt olyan, aki visszavonta az ajánlatát, emellett már zajlott a földmérési eljárás, hiszen a Szent István utca alatti részen a bejárás is kérdéses volt, végül ez telekösszevonássokkal oldódott meg, amelyekben szintén egyeztetések történtek a vevőjelöltekkel. A Táncsics utcai rész húzódott a legtovább, mert ott volt egy késedelmes bérlővisszajelzés, illetve hogy ne maradjon kisebb üres rész, ezért jegyző Úr plusz egyeztetéseket folytatott a vevőjelöltekkel. Továbbra sem volt visszavonási szándék – illetve egy beszélgetésem volt, amelyben egy későbbi visszalépett ajánlattevő jelezte, hogy két képviselő nem kívánja a réteket eladni, de ők érdekes módon ezt nem jelezték nekem. Tehát 2020. április 7-én 12.12-kor és 12.25-kor két ímélben tájékoztattam a képviselőket, hogy teljesen összeállt a Szent István utcai és a középső szakasz rételadása szerződésaláírásra, minden összeget és információt, sőt még térképet is küldtem a képviselőknek tájékoztatásul, illetve jeleztem, hogy milyen pontosítások kellenek még a Táncsics utcával kapcsolatban, amelyek pontosított változatát 2020. április 16-án 8.45-kor küldtem meg. A Táncsics utcai réten az önkormányzat 3 járdát és 2 árkot természetesen nem ad el, illetve az útszelvény is pontosításra került a földmérési eljárásban. Jelzem, a veszélyhelyzetben az önkormányzat és bizottságai nem hozhatnak döntést, egyszemélyben a polgármester hozhat döntést. De természetesen tanácskozhat a képviselőkkel, ezért tájékoztattam ímélben a képviselőket a pontos eladási információkról. Két képviselő a folyamatban is részt vett, tárgyaláson vett részt, illetve a jegyző Úr pontos térképi adatival egyeztettek március 17-e és április 7-e között, illetve a képviselők felével jómagam is találkoztam április 1-jén egy adományozásról szóló megbeszélésen és senki sem jelezte a visszavonási szándékot. Április 8-án, tehát a pályázati kiírás önkormányzati döntése után 55 nappal, a negatív kommenteket követően 47 nappal, a pályázat megjelenését követően 43 nappal és a beadási határidőt követően 23 nappal ténylegesen jelezte három önkormányzati képviselő (Áldott Richárd, Mosonyi-Bógó Nikolett és Sarok Mihály), hogy nem kívánják a réteket eladni, a február 13-i önmagukkal szembekerültek. Ekkor sem zárkóztam el a visszalépéstől, hanem tájékoztattam a testületet, hogy ugyan egyszemélyben dönthetnék, de amennyiben a képviselő-testület többsége ímélen nyilatkozva a rételadás pályázatát visszavonja, azaz eredménytelenné nyilvánítja, akkor abban partner vagyok. Emellett kértem azt, hogy mivel 2020. február 13-án egyhangúan hozott döntés esetleges visszavonása nem hoz bevételt, ennek pótlására tegyenek javaslatot. Érdemi reakció a költségvetési kérdésben nem érkezett, csak a bizottsági elnök Asszony tett kisebb javaslatokat, de ezek nem befolyásolták a likviditási helyzetet, a költségvetésbe tervezett tételek (pl. a Perkátai Hírek felfüggesztése) fel nem használása szerepelt ebben, de ezekre a bevételi hiány miatt amúgy sem költöttünk. Ekkor érkezett javaslat, hogy a rételadás bevételéből az önkormányzat teremtse meg a lehetőségét a tavaly eladott pedagógusföld 3 hektárjának esetleges visszavásárlására. Ezt a javaslatot nemhogy befogadtam, hanem támogattam, ezért kerül 7,5 millió forint elkülönítésre, de a visszavásárláshoz konkrét befektető konkrét beruházása szükséges, múlt héten úgy látszott, hogy visszavásárlási javaslat segíti a teljes kompromisszumot, megnyugtató minden képviselő számára. A rételadás döntésének visszavonására a mandátumot nyert képviselők többségének nyilatkozata kellett volna, azaz 7 képviselő-testületi tagból 4 képviselőé, de ez nem valósult meg, a 3 fent nevezett képviselő nyilatkozott csak a visszavonás mellett. Ezért önkormányzatunk 2020. február 13-i döntése maradt érvényben, az akkori döntést, illetve az annak a következtében lefolytatott pályázati eljárás eredményét kell a polgármesternek végrehajtania. Ezért önkormányzatunk nevében 2020. április 23-án, azaz ma döntést hoztam, a vevőjelöltek kiértesítése és az eladási folyamat zajlik.

Perkáta, 2020. április 23.

Forrás: perkata.hu