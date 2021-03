Önkéntesek szedték a szemetet Kisapostagon

A pandémia elől menekültek az emberek a természetbe. Ha már ott voltak, össze is szedték a szemetet.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

Régi hagyomány a településen, hogy az aktív falubeliek nem hagyják elszaporodni a rendetlenséget, a község környékén a szemetet. Bár a pandémia a szervezett közösségi programokat egyelőre nem teszi elérhetővé, azért van megoldás, ahogy a kisapostagiak is tették. A pénteki délutánról Nagy Attila Kisapostag polgármestere beszélt lapunknak.

– Régebben mindig a községi napot megelőzően szerveztünk faluszépítő akciókat, napokat. Hagyományunk azonban az elmúlt években feledésbe merült, illetve két, három alkalommal megszólítottuk lakóinkat a környezetünk közös rendberakására. A hagyományokat folytattuk most. Igazából az aktuális helyzetnek is köszönhető, hiszen nagyon sok ember a természetbe próbál menekülni a bezártság elől. Ott lazábbak a szabályok, mint a lakott területen belül, ahol a közterületeken is maszkot vagyunk kötelesek viselni. Kint a Duna-parton szabadabbak az emberek, így szívesen járnak túrázni, sétálni. Ott figyeltek fel a nagy mennyiségben eldobált szemétre. Erre hívta fel a figyelmet az egyik internetes csoportunk tagja. Ennek kapcsán indult a kezdeményezés, hogy szedjünk szemetet!

Természetesen a résztvevők betartották az aktuális szabályokat a településen belül és kívül is. A Duna-parton pedig örültek, hogy egy kicsit levegőhöz jutottak. Nem mellesleg hasznosan töltötték a szabadidejüket. Pénteki délután másfél óra alatt közel két kilométeres partszakasz szabadult meg az eldobált hulladéktól. Tudomásunk szerint ötvenen is lehettek, akik az nap szemetet gyűjtöttek – ismertette a pénteki történetet Nagy Attila Kisapostag polgármestere.

A kisapostagiak tehát ismét bebizonyították, van lehetőség a legnehezebb helyzetekben is, hogy valamiféleképpen tegyünk a közösségért. Más is követheti példáját. Elég lehet az is, ha jártunkban, keltünkben összeszedjük a szemetet. Talán az lenne a legjobb, ha el se dobnánk!